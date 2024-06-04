Что может говорить о нервно-мышечном заболевании у ребенка и куда обращаться?

Фото предоставлено АО «Санофи»

Чуткое отношение к здоровью малыша – это норма современности. Здесь собрано несколько простых упражнений , которые могут помочь в домашних условиях проверить, есть ли у вашего ребенка признаки нервно-мышечного заболевания – миопатии.

1. Ходьба на цыпочках. Обратите внимание, как ходит ребенок на цыпочках. Особое внимание нужно уделить, если ребенок так ходит всегда, это может быть следствием постоянного перенапряжения икроножных мышц, тогда как мышцы передней поверхности голени ослаблены. Визуально икроножные мышцы у таких детей кажутся “накачанными”, слишком большими для ребенка, но при этом силы в них нет.

Ребенок часто падает, у него неуклюжая, похожая на «утиную» походка? Или ребенок отводит ручки назад, чтобы компенсировать прогиб (лордоз) в пояснице и удержать равновесие? Это может быть признаком миопатии.

2. Тянемся вверх. Поднимите мяч над головой ребенка и попросите его дотянуться до игрушки. Обратите внимание, насколько легко ребенку поднять ручки над головой. Если ручки не удается поднять достаточно высоко — это потенциальный признак слабости мышц. Ребенок может пытаться помочь себе дотянуться до мяча другими способами, например, вставая на цыпочки (не поднимая руки до конца). Попросите ребенка прижать стопы плотно к полу и все же дотянуться до мяча.

Также обратите внимание на лопатки ребенка при поднятии рук над головой. Если они «превращаются в крылышки» (отстают от спины) — это один из признаков миопатии, который так и называется — «крыловидные лопатки».

3. Лесенка. Спускаясь по лестнице, ребенок выставляет таз вперед? Походка при этом может быть раскачивающейся, “утиной”, как при выполнении упражнения №1? Поднимаясь, ребенок опирается ручками на бедра и/или перила?

Обратите на это внимание, так выражается слабость мышц ног и тазового пояса.

4. Садимся из положения лежа. Попросите ребенка лечь на спину на пол (лучше на твердую поверхность) и из этого положения сесть. Если ребенок тянет себя руками вверх за бедра, это свидетельствует о слабости мышц брюшной стенки (пресса).

Попросите ребенка сложить руки на груди «как мумия» и встать из такого положения. Ребенок сначала переворачивается на бок? Особенно показательно, если он это делает с помощью ног, а не пресса, или все же пытается опираться на ручки, чтобы встать. Это — проявление слабости пресса и попытка компенсировать эту слабость с помощью рук и ног.

5. Встаем из положения лежа. Продолжаем лежать на спине на полу. Теперь ребенку нужно будет встать из этого положения. Если ребенок сначала переворачивается на живот, а затем с помощью рук, «лесенкой», по очереди опираясь на свои колени и бедра, начинает вставать — это характерный тревожный признак нервно-мышечного заболевания. Когда ребенок встал, обратите внимание, есть ли у него неестественный прогиб в пояснице, отводит ли он ручки назад, чтобы сохранить баланс в положении стоя?

Если при выполнении хотя бы 1 из 5 упражнений вы заподозрили у своего ребенка признаки миопатии, ответив «да» на вопросы, прочитать больше об одной из них — болезни Помпе — можно на сайте Redkiebolezni.ru. Также на этой странице находится список центров экспертизы, в которых можно подтвердить или исключить «редкий» диагноз .

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