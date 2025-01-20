«Работы чудом уцелели»: в Казани открылась выставка картин жертв Холокоста

В Доме дружбы народов РТ (Казань) открылась художественная выставка «Искусство Холокоста - оружие сопротивления». Выставка посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста.

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

«Сегодня мы собрались, чтобы открыть выставку трех художниц, которые, находясь в лагерях смерти, тем не менее, творили. Писали работы, портреты, ту жизнь, которая их окружала. И то немногое наследство, которое чудом дошло до нас, много рассказывает об этих страшных событиях», - поделилась София Бородова, координатор образовательных и семейных программ еврейского благотворительного центра «Хэсэд Моше».

София Бородова Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

На выставке были представлены работы Мальвы Шалек, Эллы Либерман и Галины Оломуцки. Посетители смогли ознакомиться с биографиями художниц и их работами, которые чудом уцелели.

Работы художниц получили благодаря знаменитому музею, сохранившему дела и свидетельства погибших евреев - «Яд ва-Шем» (в переводе - «памятник»).

На торжественном открытии выставки показали документальный фильм о «лагерях смерти», а также творческие номера, отражающие важные и значимые для еврейского народа события.

«Холокост - это сложная тема. Про него не должны забывать, об этом нужно и важно говорить. Находясь здесь, я поддерживаю это мероприятие, есть какой-то шанс, что о нем узнают большее количество людей», - поделился эмоциями Матвей Коварский, член музыкального еврейского ансамбля «Тиса» (в переводе - «полет»).

Также организаторы заявили, что с поддержкой еврейского благотворительного центра, молодежным еврейским клубом был поставлен спектакль «Свет надежды». Постановка объединяет в себе воспоминания узников, переживших холокост. Уже в это воскресенье, 26 января, спектакль будет представлен на сцене.

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день советские войска освободили нацистский концентрационный лагерь «Освенцим».