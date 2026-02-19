Что грозит за проживание без временной регистрации - ответ юриста

Если гражданин покинул постоянное место жительства, зафиксированное в паспорте как адрес постоянной регистрации, и переехал в другой субъект на срок более 90 дней, он обязан получить регистрацию по месту пребывания. Об этом «Татар-информу» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Без оформления временной регистрации по месту пребывания гражданина могут не взять на работу и отказать в медицинских и социальных услугах. Кроме того, нахождение по месту пребывания без оформления временной регистрации грозит привлечением к административной ответственности», – отметил юрист.

Он добавил, что оба вида регистрации не заменяют друг друга. Регистрация по месту жительства есть у всех. При этом если гражданин оформил временную регистрацию, его не снимают с постоянной.

По словам Хаминского, проживание без временной регистрации свыше 90 дней грозит административным штрафом от 2 до 5 тыс. рублей для проживающего и от 2 до 7 тыс. для собственников жилья. Однако к ответственности не привлекут в том случае, если гражданин зарегистрирован по месту жительства в том же субъекте России.