Политика 3 сентября 2025 01:25

«Что это, клоун, за фигня?»: Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
Фото: сайт главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил стихотворением на обвинения Службы безопасности Украины в связи с его приказами командирам чеченских подразделений, находящихся в зоне СВО.

«Раз так, то предъявляю Зеле я:

Что это, клоун, за фигня?

Все эти годы "подозрения"

Всего лишь были на меня!?» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также чеченский лидер опроверг обвинения в том, что чеченцы «прикрывались укро-пленными от хохло-дроновых атак».

Кроме того, Кадыров в своем стихотворении пошутил о поездке в Киев с извинениями, «чтобы замять переполох».

