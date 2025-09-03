«Что это, клоун, за фигня?»: Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил стихотворением на обвинения Службы безопасности Украины в связи с его приказами командирам чеченских подразделений, находящихся в зоне СВО.
«Раз так, то предъявляю Зеле я:
Что это, клоун, за фигня?
Все эти годы "подозрения"
Всего лишь были на меня!?» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также чеченский лидер опроверг обвинения в том, что чеченцы «прикрывались укро-пленными от хохло-дроновых атак».
Кроме того, Кадыров в своем стихотворении пошутил о поездке в Киев с извинениями, «чтобы замять переполох».