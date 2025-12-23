Что делать, если взломали аккаунт на Госуслугах: пошаговая инструкция

В МФЦ рассказали, как защитить свои личные данные после взлома Госуслуг

Взлом учетной записи на портале Госуслуг входит в топ-5 наиболее часто используемых приемов получения данных аферистами. Это угроза персональным данным жертвы и возможность оформить на нее кредит. Что делать, если взломали ваш аккаунт, – в материале «Татар-информа», подготовленном при участии МФЦ Татарстана.





Срочные шаги в день обнаружения взлома – блокировка и восстановление доступа В день обнаружения взлома необходимо выполнить два критически важных действия, не откладывая. Обратитесь в полицию. Подайте заявление в отдел полиции по месту вашего фактического проживания. Это необходимо для официальной фиксации факта мошенничества. Данные из заявления могут помочь в расследовании и станут вашей страховкой, если злоумышленники успели совершить противоправные действия от вашего имени. Восстановите доступ через МФЦ. Это самый надежный и быстрый способ вернуть контроль над аккаунтом. Возьмите с собой оригинал паспорта, СНИЛС и мобильный телефон с номером, привязанным к учетной записи. Специалист МФЦ поможет восстановить пароль. Если МФЦ недоступен (нерабочее время, выходной), действуйте самостоятельно: Восстановите пароль через привязанный номер телефона прямо на сайте Госуслуг.

Если мошенники успели сменить номер, запросите восстановление через электронную почту.

В крайнем случае позвоните в федеральную службу поддержки по телефону 8 (800) 100-70-10. Будьте готовы назвать оператору паспортные данные, СНИЛС и номер телефона. Восстановление доступа через МФЦ – это самый надежный и быстрый способ вернуть контроль над аккаунтом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Детальная проверка аккаунта после входа После восстановления доступа сразу войдите в личный кабинет (ЛК) и проведите полную проверку. Пропуск любого пункта может привести к повторному взлому или финансовым потерям. Обязательный чек-лист внутри аккаунта Профиль: В разделе «Профиль», во вкладке «Учетная запись» смените номер телефона на актуальный.

Установите сложный новый пароль (от 10 до 20 символов, включая буквы в разных регистрах, цифры и спецсимволы).

При необходимости обновите e-mail. Безопасность входа: В разделе «Безопасность» включите опцию «Вход с подтверждением».

Выберите надежный способ (СМС или TOTP-код в приложении) и отключите неиспользуемые.

Отключите «Контрольный вопрос», если вы его не устанавливали. Если хотите оставить – придумайте уникальный и сложный ответ.

Включите уведомления о входе.

Нажмите «Выйти на всех устройствах». Финансы и документы: В разделе «Банковские карты» проверьте и удалите все чужие счета.

Проверьте раздел «Документы», обновите данные и запустите проверку.

Проверьте «Электронные подписи» и отзовите подозрительные. Активность и разрешения: В «Действиях в системе» сделайте скриншоты подозрительной активности для полиции.

Проверьте «Заявления», «Межведомственные запросы» и отзовите те, что вы не подавали.

В «Согласиях и доверенностях» отзовите все непонятные или ненужные разрешения.

Проверьте «Биометрию» и отзовите несанкционированное согласие на ее использование. После восстановления доступа сразу войдите в личный кабинет и проведите полную проверку Фото: © Илья Питалев / РИА Новости Что проверить за пределами Госуслуг и итоговые действия Взлом на Госуслугах означает, что ваши данные могли быть использованы и на других ресурсах. Необходимо отменить подозрительные операции и предотвратить дальнейшее распространение личной информации. Проверьте кредитную историю (КИ). Это необходимо сделать, даже если вы не видите заявок в самом ЛК Госуслуг. Через Госуслуги бесплатно запросите список Бюро кредитных историй (БКИ), где хранится ваша КИ.

Закажите в каждом из этих БКИ свой кредитный отчет (бесплатно 2 раза в год). Внимательно изучите все недавние запросы и выданные кредиты.

Если обнаружили несанкционированный кредит, немедленно обратитесь в выдавший его банк или МФО с заявлением о мошенничестве и копией заявления из полиции. Смените пароли везде. Установите новые уникальные пароли для: онлайн-банков и электронных кошельков;

личных кабинетов сотового оператора;

почты и социальных сетей;

других важных сервисов. Рассмотрите замену банковских карт, особенно если их реквизиты были сохранены где-либо в связанных сервисах или вы подозреваете утечку.