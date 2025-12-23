Что делать, если взломали аккаунт на Госуслугах: пошаговая инструкция
В МФЦ рассказали, как защитить свои личные данные после взлома Госуслуг
Взлом учетной записи на портале Госуслуг входит в топ-5 наиболее часто используемых приемов получения данных аферистами. Это угроза персональным данным жертвы и возможность оформить на нее кредит. Что делать, если взломали ваш аккаунт, – в материале «Татар-информа», подготовленном при участии МФЦ Татарстана.
Срочные шаги в день обнаружения взлома – блокировка и восстановление доступа
В день обнаружения взлома необходимо выполнить два критически важных действия, не откладывая.
Обратитесь в полицию. Подайте заявление в отдел полиции по месту вашего фактического проживания. Это необходимо для официальной фиксации факта мошенничества. Данные из заявления могут помочь в расследовании и станут вашей страховкой, если злоумышленники успели совершить противоправные действия от вашего имени.
Восстановите доступ через МФЦ. Это самый надежный и быстрый способ вернуть контроль над аккаунтом. Возьмите с собой оригинал паспорта, СНИЛС и мобильный телефон с номером, привязанным к учетной записи. Специалист МФЦ поможет восстановить пароль.
Если МФЦ недоступен (нерабочее время, выходной), действуйте самостоятельно:
- Восстановите пароль через привязанный номер телефона прямо на сайте Госуслуг.
- Если мошенники успели сменить номер, запросите восстановление через электронную почту.
- В крайнем случае позвоните в федеральную службу поддержки по телефону 8 (800) 100-70-10. Будьте готовы назвать оператору паспортные данные, СНИЛС и номер телефона.
Детальная проверка аккаунта после входа
После восстановления доступа сразу войдите в личный кабинет (ЛК) и проведите полную проверку. Пропуск любого пункта может привести к повторному взлому или финансовым потерям.
Обязательный чек-лист внутри аккаунта
Профиль:
- В разделе «Профиль», во вкладке «Учетная запись» смените номер телефона на актуальный.
- Установите сложный новый пароль (от 10 до 20 символов, включая буквы в разных регистрах, цифры и спецсимволы).
- При необходимости обновите e-mail.
Безопасность входа:
- В разделе «Безопасность» включите опцию «Вход с подтверждением».
- Выберите надежный способ (СМС или TOTP-код в приложении) и отключите неиспользуемые.
- Отключите «Контрольный вопрос», если вы его не устанавливали. Если хотите оставить – придумайте уникальный и сложный ответ.
- Включите уведомления о входе.
- Нажмите «Выйти на всех устройствах».
Финансы и документы:
- В разделе «Банковские карты» проверьте и удалите все чужие счета.
- Проверьте раздел «Документы», обновите данные и запустите проверку.
- Проверьте «Электронные подписи» и отзовите подозрительные.
Активность и разрешения:
- В «Действиях в системе» сделайте скриншоты подозрительной активности для полиции.
- Проверьте «Заявления», «Межведомственные запросы» и отзовите те, что вы не подавали.
- В «Согласиях и доверенностях» отзовите все непонятные или ненужные разрешения.
- Проверьте «Биометрию» и отзовите несанкционированное согласие на ее использование.
Что проверить за пределами Госуслуг и итоговые действия
Взлом на Госуслугах означает, что ваши данные могли быть использованы и на других ресурсах. Необходимо отменить подозрительные операции и предотвратить дальнейшее распространение личной информации.
Проверьте кредитную историю (КИ). Это необходимо сделать, даже если вы не видите заявок в самом ЛК Госуслуг.
- Через Госуслуги бесплатно запросите список Бюро кредитных историй (БКИ), где хранится ваша КИ.
- Закажите в каждом из этих БКИ свой кредитный отчет (бесплатно 2 раза в год). Внимательно изучите все недавние запросы и выданные кредиты.
- Если обнаружили несанкционированный кредит, немедленно обратитесь в выдавший его банк или МФО с заявлением о мошенничестве и копией заявления из полиции.
Смените пароли везде. Установите новые уникальные пароли для:
- онлайн-банков и электронных кошельков;
- личных кабинетов сотового оператора;
- почты и социальных сетей;
- других важных сервисов.
Рассмотрите замену банковских карт, особенно если их реквизиты были сохранены где-либо в связанных сервисах или вы подозреваете утечку.