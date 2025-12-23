news_header_top
Общество 23 декабря 2025 12:00

Что делать, если взломали аккаунт на Госуслугах: пошаговая инструкция

Взлом учетной записи на портале Госуслуг входит в топ-5 наиболее часто используемых приемов получения данных аферистами. Это угроза персональным данным жертвы и возможность оформить на нее кредит. Что делать, если взломали ваш аккаунт, – в материале «Татар-информа», подготовленном при участии МФЦ Татарстана.

Взлом учетной записи на портале Госуслуг – это угроза персональным данным жертвы и возможность оформить на нее кредит
Фото: © «Татар-информ»

Срочные шаги в день обнаружения взлома – блокировка и восстановление доступа

В день обнаружения взлома необходимо выполнить два критически важных действия, не откладывая.

Обратитесь в полицию. Подайте заявление в отдел полиции по месту вашего фактического проживания. Это необходимо для официальной фиксации факта мошенничества. Данные из заявления могут помочь в расследовании и станут вашей страховкой, если злоумышленники успели совершить противоправные действия от вашего имени.

Восстановите доступ через МФЦ. Это самый надежный и быстрый способ вернуть контроль над аккаунтом. Возьмите с собой оригинал паспорта, СНИЛС и мобильный телефон с номером, привязанным к учетной записи. Специалист МФЦ поможет восстановить пароль.

Если МФЦ недоступен (нерабочее время, выходной), действуйте самостоятельно:

  • Восстановите пароль через привязанный номер телефона прямо на сайте Госуслуг.
  • Если мошенники успели сменить номер, запросите восстановление через электронную почту.
  • В крайнем случае позвоните в федеральную службу поддержки по телефону 8 (800) 100-70-10. Будьте готовы назвать оператору паспортные данные, СНИЛС и номер телефона.

Восстановление доступа через МФЦ – это самый надежный и быстрый способ вернуть контроль над аккаунтом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детальная проверка аккаунта после входа

После восстановления доступа сразу войдите в личный кабинет (ЛК) и проведите полную проверку. Пропуск любого пункта может привести к повторному взлому или финансовым потерям.

Обязательный чек-лист внутри аккаунта

Профиль:

  • В разделе «Профиль», во вкладке «Учетная запись» смените номер телефона на актуальный.
  • Установите сложный новый пароль (от 10 до 20 символов, включая буквы в разных регистрах, цифры и спецсимволы).
  • При необходимости обновите e-mail.

Безопасность входа:

  • В разделе «Безопасность» включите опцию «Вход с подтверждением».
  • Выберите надежный способ (СМС или TOTP-код в приложении) и отключите неиспользуемые.
  • Отключите «Контрольный вопрос», если вы его не устанавливали. Если хотите оставить – придумайте уникальный и сложный ответ.
  • Включите уведомления о входе.
  • Нажмите «Выйти на всех устройствах».

Финансы и документы:

  • В разделе «Банковские карты» проверьте и удалите все чужие счета.
  • Проверьте раздел «Документы», обновите данные и запустите проверку.
  • Проверьте «Электронные подписи» и отзовите подозрительные.

Активность и разрешения:

  • В «Действиях в системе» сделайте скриншоты подозрительной активности для полиции.
  • Проверьте «Заявления», «Межведомственные запросы» и отзовите те, что вы не подавали.
  • В «Согласиях и доверенностях» отзовите все непонятные или ненужные разрешения.
  • Проверьте «Биометрию» и отзовите несанкционированное согласие на ее использование.

После восстановления доступа сразу войдите в личный кабинет и проведите полную проверку

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Что проверить за пределами Госуслуг и итоговые действия

Взлом на Госуслугах означает, что ваши данные могли быть использованы и на других ресурсах. Необходимо отменить подозрительные операции и предотвратить дальнейшее распространение личной информации.

Проверьте кредитную историю (КИ). Это необходимо сделать, даже если вы не видите заявок в самом ЛК Госуслуг.

  • Через Госуслуги бесплатно запросите список Бюро кредитных историй (БКИ), где хранится ваша КИ.
  • Закажите в каждом из этих БКИ свой кредитный отчет (бесплатно 2 раза в год). Внимательно изучите все недавние запросы и выданные кредиты.
  • Если обнаружили несанкционированный кредит, немедленно обратитесь в выдавший его банк или МФО с заявлением о мошенничестве и копией заявления из полиции.

Смените пароли везде. Установите новые уникальные пароли для:

  • онлайн-банков и электронных кошельков;
  • личных кабинетов сотового оператора;
  • почты и социальных сетей;
  • других важных сервисов.

Рассмотрите замену банковских карт, особенно если их реквизиты были сохранены где-либо в связанных сервисах или вы подозреваете утечку.

