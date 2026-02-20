Что делать, если машину уводит в стороны во время движения – ответ автоэксперта

Существует ряд причин, по которым автомобиль во время езды так или иначе уводит в сторону. И практически во всех случаях необходимо обратиться в сервис, так как зачастую это связано с неполадками в машине. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Есть несколько причин. Самая ключевая – это существенная разница в давлении ведущих колес. Вторая причина – это нарушение регулировки приводящих углов: развал, схождение и кастор. В этом случае тоже автомобиль уводит», – рассказал Попов.

Он подчеркнул, что небольшое смещение автомобиля вправо может быть связано с тем, что дорога, как правило, выполнена в виде горба, чтобы на ней не скапливалась вода.

«Поэтому небольшое смещение автомобиля вправо может быть. Конечно, надо ехать в сервис и выяснять: может быть, изменился износ колес или что-то еще. Там много причин: нарушены регулировки рулевого управления, наконечники рулевые не так выставлены и так далее», – отметил автоэксперт.