«Чтим подвиги предков»: участники конкурса «Это у нас семейное» создают семейные летописи

Фото: Пресс-служба конкурса

Участники конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» активно восстанавливают семейные традиции, изучают историю и чтят память предков, приучая к этому будущие поколения. Проект вдохновил участников на более глубокое знакомство с родословными и достижениями своих родственников. Семьи Султангильдиных из Башкортостана, Ковалевских из Мурманской области и Ахметовых и Вафиных из Татарстана поделились своими историями составления родовых древ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе конкурса.

В рамках одного из заданий дистанционного этапа конкурса участники должны были составить семейную летопись. В помощь им проводились мастер-классы от Института современной психологии и родологии, где они получали полезные советы о том, как начать создание генеалогического древа, привлечь молодежь к изучению истории семьи и какие источники использовать.

Султангильдины из Уфы уже третье поколение занимаются исследованием своей родословной. Семья написала шежере – башкирскую родословную книгу, в которой описаны 20 поколений по линии дедушки и 10 поколений по линии бабушки.

Фото: Пресс-служба конкурса

«В книге мы описали родовые, фамильные, исторические, географические, генетические, этнографические, мифологические и духовные корни наших предков. Шежере – это не просто описание семьи, а великое духовное наследие, которое нужно сохранить для будущих поколений», – отметил папа Артур.

В настоящее время семья работает над проектом «Поколение Победителей», посвященным 80-летию Великой Победы. Целью проекта является увековечение памяти фронтовиков и тружеников тыла. «Наши предки подарили нам жизнь, и мы считаем своей обязанностью сохранить память о их подвигах», — добавил Артур.

Ковалевские из Мурманской области ведут родословную с 1805 года, с данными, касающимися середины XVII века. Древо Ковалевских отображено на большом холсте длиной 5 метров.

Фото: Пресс-служба конкурса

«История рода начинается с 1805 года, и мы точно установили эти данные. Есть сведения, которые уходят в 1650 год, и мы работаем над их подтверждением. Все известные нам родственники изображены на холсте Древа Рода — это более 360 человек», – отметил папа Михаил.

Семья также гордится несколькими трудовыми династиями. Общий трудовой стаж медиков составляет более 300 лет, а по техническим специальностям – 250 лет.

«В нашем роду также были сельскохозяйственные специалисты, и здесь стаж должен быть еще более значительным. Однако точные данные начинаются только с начала 19 века», – добавил дедушка Василий Константинович.

Ахметовы и Вафины из Татарстана создали генеалогическое дерево, включающее десять поколений.

Фото: Пресс-служба конкурса

«Наша семья насчитывает более четырех веков. Я – десятое поколение. Мы – потомки победителей, наши прадеды выиграли войну и строили страну в послевоенное время. Я горжусь своими предками и буду делать все, чтобы сохранить и передать историю нашей семьи будущим поколениям», – подчеркнула мама Зулейха.

11-летняя Алия, дочь Зулейхи, с гордостью рассказывает о своем генеалогическом древе на конкурсах и школьных конференциях. Она мечтает стать учителем, как и ее предки, в их роду более 100 лет педагогического стажа.

«Я хочу работать в школе, как мои прабабушка, бабушка и мама. Благодаря родословной я знаю, кто мои предки, и могу с уверенностью сказать, что мы живем в великой стране, потому что её строили такие сильные и простые люди. Мы должны равняться на них, честно трудиться и любить свою Родину», – добавила Алия.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». В нем приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд, из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В финале конкурса приняли участие 300 семейных команд из 83 субъектов России и Республики Казахстан. Итоги конкурса были подведены в День семьи, любви и верности, 8 июля 2024 года. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей-финалистов конкурса стали обладателями путевок на семейные путешествия по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».