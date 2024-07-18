Чтецы Корана из более чем 20 стран соберутся на конкурсе в Казани

24-26 июля в Казани состоится Премия Священного Корана. Участие в ней примут лучшие чтецы из более чем 20 стран, сообщает один из организаторов — Духовное управление мусульман России.

Участниками события станут представители стран — участниц БРИКС, арабо-мусульманского мира, Африки и СНГ. Мероприятие пройдет в номинации «Тилява», или искусное чтение текстов Священного Корана.

На премии ожидается присутствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова, министров, муфтиев, видных ученых России, ОАЭ, Ирана, Бахрейна, Бразилии, КНР, Египта, Индии, стран СНГ и других. Авторитетное жюри возглавит глава Академии Священного Корана в Шардже Халифа Месбах ат-Тунайджи.

Событие стартует 24 июля в 12.00, в этот же день состоится и соревновательная часть конкурса. Мероприятие пройдет по адресу: улица Николая Ершова, 1А, вход свободный. Также все желающие смогут посмотреть выступления онлайн по ссылке.

В церемонии закрытия, которая пройдет 26 июля в 17.00, примет участие председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, а также высокопоставленные гости. Зрителей церемонии ожидает театрализованная постановка, посвященная сохранению духовно-нравственных ценностей и глубоким смыслам Корана.

Мероприятие организовали Духовное управление мусульман России, Совет муфтиев России и один из крупнейших вузов Объединенных Арабских Эмиратов, названный в честь действующего президента ОАЭ, — Университет гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда.