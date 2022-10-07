ЦТАК: Ким Чен Ын поздравил с семидесятилетием Владимира Путина

Высший руководитель КНДР, председатель Государственного совета КНДР («председатель государственных дел») и генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын поздравил с семидесятилетием Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Рад тому, что беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества на более высокий уровень в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году <…>», — подчеркнул северокорейский лидер.

По мнению Ким Чен Ына, действующий Президент РФ на посту главы государства добился «примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России».

Кроме того, Высший руководитель КНДР высказал убежденность в том, что «сегодня Россия, преодолевая вызовы и угрозу США и их сателлитов, крепко защищает достоинство и коренные интересы государства». По его словам, «это немыслимо в отрыве от выдающегося искусства руководства и стойкой воли Президента РФ».

Помимо этого, Ким Чен Ын выразил надежду, что его личные дружеские отношения с Владимиром Путиным будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы двух государств, «подтвержденной и упроченной при невзгодах истории». Он также пожелал коллеге «крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной работе для процветания России».