ЦСП России объявил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на ОИ-26

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Центр спортивной подготовки России (ЦСП) опубликовал список спортсменов, которые допущены к Зимней Олимпиаде – 2026 в Италии.

Всего официально в нейтральном статусе на Игры допущено 13 россиян: Савелий Коростелев, Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание), Юлия Ефремова, Семен Ефимов (горнолыжный спорт), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Павел Репилов, Дарья Олесик (санный спорт), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Иван Посашков, Алена Крылова (шорт-трек).

Российские спортсмены примут участие в шести из шестнадцати основных дисциплин на предстоящей Олимпиаде.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдет в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.