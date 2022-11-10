ЦСМ Татарстана: сегодня отмечается Всемирный день качества

Всемирный день качества был учрежден в 1989 году по инициативе Европейской организации качества, которую поддержала ООН. Спустя шесть лет, в 1995 году, Европейская организация качества объявила о праздновании целой недели качества — Quality Week. День качества всегда отмечают во второй четверг ноября, в этом году это 10 ноября.

Главной целью праздника является повышение значения качества продукции и услуг, а также активизации той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблеме качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Проблема качества — одна из приоритетных проблем в экономике ведущих стран мира. Понятие качества тесно связано с тем, что называется благами современной цивилизации, качеством жизни, а это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека.

В 2022 году мы отмечаем день качества под девизом «Россия — страна со Знаком качества».

На территории Республики Татарстан свой вклад в обеспечение качества вносит Центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта. Основными направлениями его деятельности являются обеспечение единства измерений, проведение испытаний и поддержание нормативно-технической базы, необходимой для производства качественной продукции. Уровень оснащения ФБУ «ЦСМ Татарстан» позволяет обеспечить метрологическим контролем практически все средства измерений, эксплуатируемые в социально значимых сферах деятельности. Испытательный блок обеспечивает контроль пищевых и нефтехимических производств.

Центр стандартизации принимает активное участие в реализации республиканской подпрограммы «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан». Работая в рамках межведомственного взаимодействия, испытательными лабораториями пищевой продукции проводится широкий спектр испытаний продовольственных товаров по показателям качества и безопасности.

Управление качеством невозможно рассматривать без вопросов стандартизации, которым также уделяется большое внимание. Центр стандартизации и метрологии — это единственное учреждение в республике, являющееся официальным распространителем документов по стандартизации на бумажном носителе и оказывающее услуги по актуализации нормативных документов и абонементному обслуживанию фонда нормативных документов.

На протяжении многих лет ФБУ «ЦСМ Татарстан» является ключевым организатором конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», который проводится в рамках всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Выдвинутые на конкурс товары достойно оцениваются на федеральном этапе, и такая высокая оценка закрепляет за республикой позицию лидера. А такие высшие награды, как «Гордость Отечества», «Лидер качества», «Вкус качества», «За успехи в импортозамещении», говорят об уникальности товаропроизводителей Татарстана.

Введенная в рамках конкурса номинация «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» позволила на более высоком уровне проводить республиканские конкурсы на звания «Лучший метролог», «Лучший стандартизатор», «Лучшая испытательная лаборатория» и «Лучшая дипломная работа выпускников вузов». Это, несомненно, повысило престиж данных профессий и дало возможность отметить результаты труда специалистов, создающих высококачественную продукцию и оказывающих востребованные услуги.

«Республика Татарстан ежегодно ускоряет темпы своего развития, на территории региона работают сотни промышленных предприятий, в деятельности которых ключевое значение занимают вопросы качества. И наша главная задача — обеспечить единство и точность измерений, защиту интересов потребителей, способствовать выпуску качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции, тем самым оказывать максимальное содействие социально-экономическому развитию нашей республики», —заверил директор Центра стандартизации и метрологии Татарстана Фарид Туктаров.