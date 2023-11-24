ЦСМ Татарстана прошел сертификацию СМК в отношении техобслуживания медицинских изделий

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан успешно прошел сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 13475-2017 в отношении технического обслуживания медицинских изделий.

Внедренная система менеджмента качества подтверждает принципы профессионализма, ответственности и ориентированности на удовлетворение потребностей клиентов, которыми руководствуется Центр.

Получение данного сертификата является важным шагом в развитии учреждения и подтверждением ее стремление к совершенствованию своей деятельности.

«Хочу поздравить вас с успешным завершением этой работы. Нашими аудиторами было подтверждено полное соответствие требованиям стандарта по заявленной области», - обратился к собравшимся в зале сотрудникам Центра директор Казанского представительства Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Алексей Львов.

Во время вручения сертификата он также отметил, что соответствие требованиям ГОСТа позволяет повысить конкурентоспособность организации, продемонстрировать соответствие международному и российскому законодательству в области медицинских изделий, выйти на новые рынки сбыта, повысить качество и безопасность оказываемых услуг с учетом системы управления рисками.

«Мы оснащены высокоточным оборудованием, квалифицированным персоналом, всей необходимой инфраструктурой для выполнения работ по техническому обслуживанию медицинских изделий и готовы предоставлять надежную поддержку медицинским учреждениям нашей республики», - отметил и.о. директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

«Была проведена большая работа и доказательством её успеха становится данный сертификат, который подтверждает, что наши услуги соответствуют строгим требованиям национального стандарта. Это важное признание нашей деятельности и свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении", - добавил руководитель Центра стандартизации и метрологии Татарстана.