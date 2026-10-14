ЦСМ Татарстана отметил Всемирный день стандартов

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Ежегодно 14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов, выражая благодарность усилиям десятков тысяч экспертов и специалистов, живущих на разных континентах и посвящающих себя работе, связанной с созданием единых стандартов.

Эта дата выбрана не случайно, именно в этот день, 14 октября 1946 года, в столице Великобритании открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Главным событием этой конференции стало создание Международной организации по стандартизации ISO (ИСО).

В настоящее время членами ИСО являются национальные организации по стандартизации 175 стран. Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), многочисленную основу которого составляют государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний.

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан является для предприятий региона платформой доступа к актуализированному фонду нормативной документации по любому направлению деятельности и проводником в сфере стандартизации и обеспечения единства измерений, способствует производству качественной и конкурентоспособной продукции.

Каждый год праздник проходит под определенным девизом. В 2026 году он продолжает тему, начатую в 2021 году: «Общее видение для лучшего мира. Стандарты для достижения целей устойчивого развития». При этом особо отмечается роль стандартов в преобразовании Цели устойчивого развития (ЦУР) 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» в практические решения, приносящие пользу людям во всем мире.

«Стандарты переводят язык гениальных изобретений на язык массового производства. Именно они обеспечивают то качество, которое мы принимаем как данность, наливая утренний кофе из чайника, подключая смартфон к зарядке или садясь за руль автомобиля. Без единых правил сложная техника из разных уголков мира просто не смогла бы работать слаженно», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В честь памятной даты в Центре стандартизации и метрологии Татарстана состоялось торжественное собрание коллектива. На нем ряд сотрудников учреждения за достигнутые результаты в работе были отмечены почетными грамотами Росстандарта. Соответствующий приказ был подписан руководителем ведомства Антоном Шалаевым.

Отметим, что на этой неделе в Санкт-Петербурге проходит крупное отраслевое мероприятие – VI Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации 2026».

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Представители власти, бизнеса и общественных организаций обсуждают практику применения международных и национальных стандартов, актуализацию фонда стандартов в интересах технологической независимости страны, использование инструментов стандартизации при создании высокотехнологичной продукции, совершенствование механизмов технического регулирования, развитие экспортного потенциала российской продукции, а также подготовку кадров для инфраструктуры качества.

Также сегодня на форуме будут подведены итоги конкурса на соискание Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года».