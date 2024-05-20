ЦСМ Татарстана: 20 мая отмечается Всемирный день метрологии

Фото пресс-службы ФБУ ЦСМ по РТ

20 мая мировое научно-техническое сообщество отмечает Всемирный день метрологии. Это международное событие является признанием результатов профессиональной деятельности специалистов-метрологов всего мира.

В этот день в 1875 году в Париже 17 государств, в том числе и Россия, подписали Метрическую конвенцию для обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической системы мер.

Все аспекты жизни и деятельности современного общества, такие как здравоохранение, проблемы экологии, развитие и внедрение новейших наукоемких технологий, обороноспособность, энергетика, торговля, спорт, и многое другое в определяющей степени зависят от точности, единства и достоверности измерений.

Основоположником отечественной метрологии принято считать великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, который внес фундаментальный вклад в ее развитие. В 1892 году он возглавил первое государственное метрологическое учреждение России – Депо образцовых мер и весов, преобразовав его в уникальный научно-исследовательский центр мирового значения – Главную палату мер и весов.

Каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом. В этом году он звучит так – «Мы измеряем сегодня для устойчивого будущего».

В нашей стране за государственную политику по обеспечению единства измерений отвечает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое, в свою очередь, реализует ее через сеть подведомственных учреждений – государственных метрологических институтов и региональных государственных центров стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).

В Татарстане история метрологической службы берет свое начало от образования 1 октября 1902 года Казанской поверочной палатки №16 – ныне Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».

«Центр служит верной поддержкой промышленности и науки Республики Татарстан, обеспечивая защиту прав и законных интересов граждан от недостоверных результатов измерений. Главной составляющей его работы являются его сотрудники – метрологи, которые посвятили свою жизнь контролю точности средств измерений. Во многом благодаря их безупречной работе метролог – это престижная и уважаемая профессия», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов. - Поздравляем всех, кто ежедневно занимается измерениями, обеспечивая устойчивое развитие науки и всех секторов экономики для стабильности и процветания своего предприятия, региона и всей страны».