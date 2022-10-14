ЦСМ Татарстана: 14 октября – Всемирный день стандартов

Ежегодно 14 октября отмечается Всемирный день стандартов — международная дата, призванная обратить внимание людей на важность мероприятий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

Эта дата выбрана не случайно, именно в этот день, 14 октября 1946 года, в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Главным событием этой конференции стало создание Международной организации по стандартизации ISO (ИСО).

Каждый год праздник проходит под определенным девизом, чтобы показать общественности роль стандартизации абсолютно во всех сферах жизни человека. В этом году его девиз: «Стандарты для достижения целей устойчивого развития».

В настоящее время членами ИСО являются национальные организации по стандартизации 164 стран. Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

ФБУ «ЦСМ Татарстан» – подведомственное учреждение Росстандарта в нашем регионе, которое служит проводником государственной политики в сфере стандартизации и обеспечения единства измерений более 120 лет.

Располагая современной материально-технической базой, актуальным фондом нормативных документов, высококвалифицированным кадровым составом, ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан является для предприятий республики одним из ключевых элементов в производстве качественной и конкурентоспособной продукции.

Хочется отметить, что на сегодняшний день национальная система стандартизации встает на рельсы цифровой трансформации, предусматривающие цифровизацию стандартов и разработку национальных стандартов в новых направлениях, цель которых – достижение и поддержание технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики.

«Роль и статус стандартизации как эффективного инструмента в реализации промышленной и социально-экономической политики трудно переоценить. Это праздник, который демонстрирует огромную значимость труда специалистов, работающих в службах стандартизации, метрологии, качества и испытательных лабораториях», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

Стоит отметить, что накануне в Санкт-Петербурге начало свою работу крупное отраслевое мероприятие – Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации».

Представители власти, бизнеса и общественных организаций обсуждают тренды развития международной, региональной и национальной стандартизации, актуальные направления разработки стандартов, новые вызовы и практики деятельности по техническому регулированию, инструменты и возможности в сфере стандартизации.

В мероприятии принимают участие представители международных и зарубежных организаций, федеральных органов власти, крупнейших научно-исследовательских и образовательных центров, российских промышленных предприятий.

Также сегодня на форуме будут подведены итоги конкурса на соискание Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года».