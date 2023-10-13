ЦСМ Татарстана: 14 октября отмечается Всемирный день стандартов

Ежегодно 14 октября научно-техническое сообщество отмечает Всемирный день стандартов. Он призван обратить внимание людей на важность мероприятий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов во всем мире, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и важной работе.

Этот день начал отмечаться с 1946 года, когда в столице Великобритании открылась конференция национальных организаций по стандартизации, в настоящее время известная как Международная организация по стандартизации (ISO), членами которой являются национальные организации по стандартизации из 164 стран мира, включая Российскую Федерацию.

Россию в качестве полноправного члена ISO представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Центр стандартизации и метрологии Республики Татарстан является подведомственным учреждением Росстандарта в регионе и служит проводником государственной политики в сфере стандартизации и обеспечения единства измерений более 120 лет.

Центр обладает уникальным доступом к фонду нормативной документации и уполномочен на предоставление официальных копий нормативных документов по различным направлениям деятельности. Располагая современной материально-технической базой, полным фондом национальных стандартов и высококвалифицированным кадровым составом, ЦСМ проводит комплексную работу, направленную на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

«Роль и статус стандартизации как эффективного инструмента в реализации промышленной и социально-экономической политики трудно переоценить. Это праздник, который демонстрирует огромную значимость труда специалистов, работающих в службах стандартизации, метрологии, качества и испытательных лабораториях», — отметил и. о. директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Использование современных систем менеджмента, а также качественно разработанных документов по стандартизации — залог успешного участия предприятий Татарстана в конкурсах «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», который проводится в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан.

Отметим, что каждый год праздник во всем мире проходит под определенным девизом, выбираемым руководителями ведущих международных организаций по стандартизации (IEC, ISO и ITU). В 2023 году он продолжает тему, начатую в 2021 году: «Общее видение для лучшего мира. Стандарты для достижения целей устойчивого развития». В послании по случаю праздника руководители международных организаций по стандартизации сделали акцент на роли стандартов в достижении целей устойчивого развития — «обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Традиционно в рамках празднования Всемирного дня стандартов проводятся научные конференции, семинары, деловые встречи и другие мероприятия. Одним из таких событий стала конференция «Содействие развитию систем управления качеством, метрологии и стандартизации организаций промышленности», в рамках которой состоялась церемония награждения лауреатов конкурса на соискание общероссийской общественной премии «Стандартизатор года».

С приветственным обращением к участникам конкурса обратился руководитель Росстандарта Антон Шалаев, отметив важность стандартов для обеспечения технологического суверенитета, а также для воспитания и развития нового поколения специалистов.

«Стандартизация позволяет повышать конкурентоспособность и качество продукции, сокращать сроки освоения новых видов производств, продвигать инновации, оптимизировать потребление ресурсов, защищать рынки от контрафакта и фальсификата. Премия, несомненно, способствует популяризации стандартизации как уникального инструмента повышения качества жизни и производственного потенциала страны, а церемония уже пятый год подряд открывает официальное празднование Всемирного дня стандартов в нашей стране. Каждый лауреат премии вносит уникальный вклад в развитие системы стандартизации в Российской Федерации», — сообщил глава Росстандарта.