ЦСМ Татарстан: завершается прием заявок на участие в конкурсе «100 лучших товаров России»

Участниками федерального этапа могут стать только лишь победители его регионального этапа – конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», итоги которого были подведены в июле месяце текущего года.

Завершается прием заявок на участие в федеральном этапе Программы «100 лучших товаров России», которая в этом году отмечает свой 25-летний юбилей.

Участниками федерального этапа могут стать только лишь победители его регионального этапа – конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», итоги которого были подведены в июле месяце текущего года.

Напомним, что в этом году в республиканском конкурсе приняло участие 157 товаропроизводителей, которые представили на конкурс 333 наименования продукции и услуг.

По итогам работы экспертных комиссий оргкомитетом конкурса было принято решение об утверждении 129 лауреатов, 112 дипломантов I степени и 75 дипломантов II степени.

«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» один из самых престижных конкурсов для татарстанских производителей и для участия в нем выдвигается уникальная продукция со всех уголков республики. Победа в конкурсе дает право маркировать продукцию логотипом «Лучший товар Республики Татарстан», который является инструментом продвижения продукции на рынке.

Конкурс традиционно проходил по пяти номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».

«Пятая часть участников конкурса - это предприятия малого и среднего бизнеса, и отрадно, что их доля ежегодно растет. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, вызванную экономическими санкциями, татарстанские предприятия активно включились в конкурс и подтвердили свою репутацию, как конкурентоспособного производителя товаров и услуг высокого качества», - отметил председатель региональной комиссии по качеству Программы «100 лучших товаров России», директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

В ходе заседания экспертных комиссий специалисты министерств и ведомств, оценивавшие представленную продукцию, отметили, что предприятия оперативно смогли сориентироваться в непростых условиях и перестроить свою деятельность в выгодном для них направлении. Стоит подчеркнуть, что более 70% предприятий-участников имеют сертификаты системы менеджмента качества, проходят постоянный контроль и испытания продукции в аккредитованных лабораториях, что говорит об их стремлении выпускать качественную, безопасную и конкурентоспособную продукцию.

Со списками победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» можно ознакомиться на сайте ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан, а их награждение планируется провести в конце текущего года в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.

Отметим, что на протяжении многих лет Республика Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по количеству представленной на конкурс продукции, тем самым демонстрируя успешную работу по повышению качества и конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей.