ЦСМ Татарстан: стартовал конкурс «Лучший стандартизатор Республики Татарстан»

В преддверии Всемирного дня стандартов, который ежегодно отмечается 14 октября, ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан совместно с Торгово-промышленной палатой РТ объявляет о старте конкурса на звание «Лучший стандартизатор Республики Татарстан — 2022», который проводится в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг».

Стандартизация является огромным достоянием нашего общества и сегодня ее значение трудно переоценить. В современном мире стандартизация является одним из ключевых факторов поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, защиту окружающей среды, а также способствует экономии всех видов ресурсов.

«Конкурс проводится в целях стимулирования творческой активности специалистов служб стандартизации предприятий и организаций Республики Татарстан, повышения их квалификационного уровня и профессиональной компетенции», — отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

Среди основных показателей оценки такие критерии, как вклад в развитие стандартизации, технического регулирования и управления качеством на предприятии, активность в направлении предложений по пересмотру, внесению изменений или отмены устаревших национальных стандартов, участие в научных и практических разработках и целый ряд других.

Для участия в конкурсе предприятие должно направить в ФБУ «ЦСМ Татарстан» подписанное руководителем сопроводительное письмо и характеристику-анкету, заполненную в соответствии с Положением о конкурсе.

Срок представления документов — не позднее 15 сентября текущего года. Подведение итогов будет осуществляться конкурсной комиссией в соответствии с утвержденным Положением о конкурсе.

С более подробной информацией о конкурсе, а также перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».