ЦСМ Татарстан поздравляет специалистов-метрологов с профессиональным праздником

Ежегодно 20 мая вся мировая общественность отмечает Всемирный день метрологии. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической конвенции», на основе которой было создано Международное бюро мер и весов. Конвенция была подписана 17 странами, в том числе и Россией.

День метрологии является признанием результатов профессиональной деятельности специалистов-метрологов всего мира. Все аспекты жизни и деятельности современного общества: здравоохранение, проблемы экологии, развитие и внедрение новейших наукоемких технологий, обороноспособность, энергетика, торговля, спорт и т.п. в определяющей степени зависят от точности, единства и достоверности измерений.

В становлении отечественной метрологии огромную роль сыграл великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Он провел метрологическую реформу, которая позволила усовершенствовать и расширить национальную эталонную базу. В рамках этой реформы также создали Государственный метрологический научный и образовательный центр и подготовили новый закон в области метрологии, открыли сеть поверочных палаток и подготовили переход России на международную метрическую систему единиц.

Каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом. В этом году он звучит так — «Измерения для здоровья». Эта тема выбрана в связи с осознанием важности роли измерений в поддержании здоровья и влиянием на благополучие каждого из нас.

В послании директоров Международного бюро мер и весов и Международногобюро законодательной метрологии отмечается, что огромный масштаб вызовов, связанных с эпидемией Covid-19 изменил национальные приоритеты во всех странах. Правительства переориентировали направления научных исследований на предотвращение последствий и защиту общества от воздействия вируса. Метрологи во всем мире приняли самое активное участие в противодействии новым национальным и глобальным вызовам и использовали накопленные знания в метрологической науке для решения возникших задач.

«Метрология играет огромную роль в нашей жизни, ведь каждую секунду в мире производятся миллионы измерительных операций, результаты которых используются для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей, определения медицинских диагнозов, обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности», — отмечает директор ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Фарид Туктаров.

Он также отметил, что метрологическая служба ФБУ «ЦСМ Татарстан» является одной из крупнейших в России, располагает высококвалифицированными специалистами, обладает уникальной эталонной базой и современным поверочным оборудованием, удовлетворяющими потребности не только Республики Татарстан, но и целого ряда регионов страны.

«Особые слова признательности хочется выразить руководителям предприятий и организаций, всем метрологам — нашим партнерам, с которыми уже на протяжении многих лет мы успешно обеспечиваем единство измерений в Республике Татарстан», — добавил глава Центра стандартизации и метрологии.