ЦСМ Татарстан наградил победителей республиканского конкурса «Лучшая дипломная работа»

В конференц-зале ФБУ «ЦСМ Татарстан» состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Лучшая дипломная работа», проводимого среди выпускников вузов Республики Татарстан.

Данный конкурс проводится ежегодно уже несколько лет в рамках номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Победители конкурса, бывшие студенты, в настоящее время успешно трудятся на предприятиях и организациях республики, внося свой достойный вклад в создание новой, востребованной качественной и безопасной продукции.

По итогам работ конкурсной комиссии 1 место присуждено Розалие Саетовой, выпускнице Казанского национального исследовательского технологического университета (ФГБОУ ВО «КНИТУ»).

Второго места были удостоены Сергей Лавринов, выпускник Казанского национального исследовательского технологического университета (ФГБОУ ВО «КНИТУ») и Александра Кириченко, выпускница Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ).

На третье место вышли Адель Раимов (выпускник КНИТУ), Карина Гиматова (КНИТУ-КАИ) и Юлия Репина (Казанский (Приволжский) федеральный университет).

Выполненные ими работы в области стандартизации, метрологии и управлении качеством были выполнены на высоком профессиональной уровне, а также имели практическое применение.

Открывая церемонию награждения заместитель директора по управлению качеством ФБУ «ЦСМ Татарстан» Андрей Макаров отметил, что студенты Татарстана приняли активное участие в конкурсе и достойно представили свои вузы. За ними будущее стандартизации, метрологии и развитие качества в Республике Татарстан.

Андрей Макаров, как член республиканского оргкомитета конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», в торжественной обстановке вручил дипломы победителей конкурса лучших дипломных работ их авторам.

В рамках церемонии особо отметили роль преподавателей — наставников студентов за высокопрофессиональную и качественную подготовку будущих специалистов.

В заключение Андрей Макаров выразил искреннюю признательность центра и оргкомитета конкурса преподавателям и рекомендовал студентам связать свое будущее с работой в сфере стандартизации, метрологии и управлении качеством, которая несомненно с такими кадрами будет эффективно развиваться.