«ЦСМ Татарстан»: 64% потребителей предпочитают товары со знаком ГОСТ

С 8 по 12 ноября проходила Всемирная неделя качества, направленная на поддержку и развитие деятельности по повышению качества продукции и услуг. Целью проводимых мероприятий стало привлечение внимания общества и руководящих структур к вопросам качества, которые сегодня затрагивают жизнь каждого человека, отмечает пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан».

В фокусе внимания Росстандарта и подведомственных ему структур оказались вопросы качества и безопасности продукции.

Центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Приволжском федеральном округе провели опрос среди подписчиков в собственных социальных сетях и средствах массовой информации, чтобы узнать интерес и отношение к продукции, производимой по ГОСТу и маркированной знаком «100 лучших товаров России», а также определить уровень потребительской грамотности среди населения.

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. человек. Результаты опроса, проведенного ФБУ «ЦСМ Татарстан», показали, что 64% потребителей отдают предпочтение товарам со знаком ГОСТ. С 2017 года в России действует Национальная добровольная система сертификации, которая призвана вернуть доверие граждан к национальным стандартам и содействовать наполнению рынка только качественной продукцией.

Продукция, прошедшая сертификацию в этой системе, соответствует требованиям ГОСТов и прошла жесткие лабораторные испытания.

Кроме того, потребители проявили достаточно высокую потребительскую грамотность. В частности, 97% респондентов обращают внимание на маркировку товара и рассматривают состав продукции, в том числе и ее сроки годности.

Стоит отметить, что при покупке товара 78% респондентов обращают внимание на знак «100 лучших товаров России», указанный на маркировке. Этому всероссийскому конкурсу в области качества уже 24 года. И его логотип, которым победители конкурса имеют право маркировать производимые товары, вызывает доверие у потребителей как знак, подтверждающий качество и безопасность продукции и услуг.

В целом результаты опроса ФБУ «ЦСМ Татарстан» оказались идентичными данным по Приволжскому федеральному округу. Совпадает и то, что многие потребители при выборе товаров особое внимание уделяют их качеству и отдают предпочтение отечественным производителям, особенно в сфере пищевой продукции.

Директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров заметил «Подобные опросы позволяют держать руку на пульсе, чтобы правильно выбирать вектор движения в области качества и своевременно вносить изменения в дорожную карту развития.