ЦСМ РТ: эксперты «Лучших товаров и услуг РТ» завершили дегустацию местной продукции

На Казанской ярмарке завершили свою работу экспертные комиссии по оценке производителей товаров и услуг, представленных на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Третий день эксперты посвятили дегустации хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, оценив в этой категории 36 образцов продукции от 13 предприятий.

Председатель дегустационной комиссии — специалист по сертификации продукции ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» Зулфиря Хафизова отметила, что в этом году при подведении итогов конкурса будет проведен анализ экспертной оценки продукции, а также рейтингового мнения общественных дегустаторов. Именно поэтому оценку продуктов-номинантов помимо экспертов, провели и рядовые потребители.

«Сами предприятия изъявили желание, чтобы непосредственно потребитель тоже оценивал их продукцию. В частности, производитель пастилы заявил, что им очень интересно знать мнение не только экспертов, но и не специалистов, обычных потенциальных покупателей. Когда подведем итоги, будем сравнивать баллы экспертов и общественных дегустаторов», — сказала Зулфиря Хафизова.

Каждый из номинированных продуктов общественные дегустаторы оценивали по многим критериям, выставляя за каждый баллы. Цвет, форма, запах, однородность структуры или ее дефекты в цифровом выражении составили общую оценку конкретного продукта. Так, всем участникам общественной дегустации запомнились и понравились кукурузный хлеб и хлеб «Посольский», многие оценили десерт от производителя Рыбнослободского района — пастилу с разными видами орешков в кунжутной обсыпке. На суд общественного жюри также были предоставлены несколько видов пряников, торт «Прага», чак-чак, печенье курабье и безе.

Всего в течение трех дней, по уже сложившейся традиции, экспертным комиссиям предстояло определить победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» по всем номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения и услуги. Отметим, что оценка изделий мастеров народных и художественных промыслов состоится во второй половине июня на базе Торгово-промышленной палаты РТ.

Конкурс как региональный этап программы «100 лучших товаров России» проводится в нашем регионе ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан совместно с Торгово-промышленной палатой РТ, Минпромторгом РТ, другими заинтересованными министерствами и ведомствами с 2004 года. В этом году на участие в нем заявились 160 организаций, номинировав более 400 наименований продукции и услуг.

Победителей конкурса (лауреатов, дипломантов I и II степени) огласят в конце июня после утверждения всеми членами республиканского оргкомитета конкурса.

Выбранные предприятия смогут не только использовать логотип конкурса при маркировке своих товаров (Лучший товар/услуга Республики Татарстан), но и стать участниками общероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и побороться за его награды.

«Хочу поблагодарить всех участников конкурса 2021 года, которые несмотря на непростое для всех время, продолжают двигаться вперед, делают все возможное для сохранения качества продукции. Они стремятся стать лучшими в своей сфере, создавая новые уникальные продукты и разрабатывая передовые технологии», — отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.