ЦСМ РТ: Цель Всемирного дня качества — повышение значения высокого качества продукции

Всемирная неделя качества проводится во всем мире и в том числе в России в 2021 году с 8 по 15 ноября. День качества отмечается 11 ноября т.г.

Цель Всемирного дня качества — повышение значения высокого качества продукции и услуг, активизация деятельности, которая направлена на привлечение внимания к вопросам качества.

Речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия. Понятие качество тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством жизни — а это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека.

Вопросы управления качеством являются одними из ключевых в деятельности ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан. Спектр деятельности в этом направлении достаточно широк. Это и конкурсы по качеству, среди которых «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и Программа «100 лучших товаров России», в организации, проведении и результативности которых Республика Татарстан является лидером среди субъектов РФ.

Ежегодно конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» привлекает более 450 товаров и услуг, и выдвигает на федеральный этап Программы более 150 номинантов. Треть из них как правило получают звание лауреатов.

Наряду с этим производители товаров и услуг Татарстана были отмечены высшими призами Программы: «Гордость Отчества», «За успехи в импортозамещении», «С заботой о детстве» и др.

В рамках конкурса организовано взаимодействие контролирующих органов, осуществляющих экспертизу товаров и услуг представленных на конкурс. Это в первую очередь относится к Роспотребнадзору по РТ, Госалкогольиспекции РТ, инспекции ПМТУ Росстандарта.

Кроме того, в рамках работы экспертных комиссий проводится тест — на качество пищевой продукции с последующей дегустацией и оценкой продукции представителями общественных организации, союзов потребителей и СМИ.

Анализ деятельности победителей конкурсов показывает, что у них в среднем на 20 увеличивается количество продаж, опросы потребителей говорят о предпочтении покупки товара с логотипом победителей конкурса.

Введенная в рамках конкурса новая номинация «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» позволило на более высоком уровне проводить республиканские конкурсы на звание «Лучший метролог РТ», «Лучший стандартизатор РТ», «Лучшая испытательная лаборатория РТ» и «Лучшая дипломная работа выпускников ВУЗов РТ», что несомненно повышает престиж данных профессий и дает возможность отметить результаты труда специалистов создающих высококачественную продукцию и оказывающих востребованные услуги.

В рамках реализации целевой подпрограммы — 6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014-2025 годы», где ФБУ «ЦСМ Татарстан» выступает соисполнителем, специалисты Центра приняли участие в заседаниях Советов по качеству Госалкогольиспекции РТ, республиканских дегустационных комиссиях, а также Казанской пищевой лабораторией Центра проведено около 200 испытаний образцов продукции реализуемой на территории Татарстана.

По результатам испытаний был издан очередной ежегодный каталог «Итоговые материалы по результатам лабораторных испытаний» для руководства республики, в котором были отражены и отрицательные результаты.

Кроме того, в рамках реализации целевой программы вместе с Госалкогольиспекцией РТ и НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» провели семинар по вопросам качества ЖКХ и работе с обращениями граждан.

ФБУ «ЦСМ Татарстан» имеет 3 испытательные лаборатории: из них 2 пищевой продукции и производственного сырья, а также испытательную лабораторию нефтяной продукции, которая ежегодно принимает участие в месячниках проводимых Прокуратурой Республики Татарстан по качеству моторного топлива.

Реализуемый в Татарстане комплекс мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также в рамках деятельности группы «Россия — Исламский мир» позволили республике занять одну из лидирующих позиций крупного товаропроизводителя продукции халяль.

Так в апреле 2019 г. в рамках ежегодной международной выставки халяльной индустрии Russia Halal между ДУМ РТ и ФБУ «ЦСМ Татарстан» был заключен договор на сотрудничество в сфере подтверждения соответствия продукции, развития индустрии Халяль и ее экспертных направлений.

В 2020 году в ФБУ «ЦСМ Татарстан» состоялось торжественное вручение первых сертификатов соответствия, выданных в национальной системе сертификатов и в Системе добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие исламским требованиям — стандарта «Халяль» на продукцию предприятий Татпотребсоюза.

Важным направлением в реализации вопросов качества стала совместная деятельность ФБУ «ЦСМ Татарстан» и КНИТУ им. А.Н. Туполева — КАИ по проведению Олимпиад студентов по вопросам управления качеством, метрологии и стандартизации под общим названием «Системы качества». В 2019 году был проведен Финал Всероссийской Олимпиады, а в 2020-2021 году в онлайн-режиме региональный этап Приволжского федерального округа, в котором участвовало 68 студентов из 14 вузов.

Управление качеством невозможно рассматривать без вопросов стандартизации, которым уделяется большое внимание в Центре.

Установление четких правил и характеристик, закрепленных в национальных межгосударственных и международных стандартах, контроль за их применением, способствует достижению упорядоченности в сферах производства, обращения и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг.

ФБУ «ЦСМ Татарстан»