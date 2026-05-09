ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан участвует во Всероссийской акции «Стена памяти»

Фото: ЦСМ Татарстан

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан присоединился к Всероссийской акции «Стена памяти», которая является одним из новых форматов акции «Бессмертный полк».

Сотрудники учреждения организовали у входа в здание Центра стену памяти, посвященную своим родным и близким, защищавшим свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

«Стена памяти – это не просто фотографии, а часть семейных историй, которые мы бережно храним и, глядя на них, остро чувствуем, как дорога нам мирная жизнь, и восхищаемся мужеством тех, кто ее защищал. Мы должны беречь историческую память о героических подвигах времен Великой Отечественной войны и о людях, которые отстояли независимость Родины», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Кроме того, для ветеранов Центра был организован праздничный обед, в рамках которого руководство администрации и профсоюзного комитета учреждения поздравили их с Днем Победы.

Ветераны с радостью общались, вспоминая свое военное детство. Они рассказывали истории о том, как в тылу, не жалея сил, помогали взрослым ковать Победу. Атмосфера встречи была наполнена искренностью и благодарностью. Гости выразили благодарность администрации ЦСМ за внимание и заботу, отметив важность сохранения памяти о подвиге народа.