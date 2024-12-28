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ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан исполнил желание мальчика из Набережных Челнов
Доброй традицией стало участие всей системы Росстандарта во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», ведь это событие каждый год зажигает огоньки в сердцах тысяч маленьких жителей нашей огромной страны – делая счастливыми самых маленьких, мы дарим им частичку волшебства, наполняя мир добром и теплотой.
ФБУ «ЦСМ Татарстан» по традиции приняло участие в этой доброй акции и исполнило заветную мечту 3-х летнего Салима из Набережных Челнов, который мечтал о детской кухне. Узнав о желании мальчика, сотрудники Центра не смогли остаться в стороне.
Заместитель директора учреждения Дамир Алкин пришел в гости к Салиму и вручил желанный подарок мальчику и его братьям. В этот день дети были по-настоящему счастливы, их лица светились радостью и восторгом.
Директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов отметил, что исполнение детских желаний помогает не только сделать детей счастливыми, но и сплотить общество, вдохновляя людей на добрые дела. «Акция «Елка желаний» - это не только возможность помочь тем, кто в этом нуждается, но и проявление единства и любви к детям», - добавил глава Центра стандартизации и метрологии Татарстана.
Каждое из исполненных желаний - это не только предмет или подарок, но и светлое ощущение, которое наполняет сердца надеждой и верой в лучшее.
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