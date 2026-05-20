ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан: 20 мая – Всемирный день метрологии

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

20 мая во всём мире отмечается Всемирный день метрологии – праздник, посвящённый достижениям специалистов в области обеспечения точности и единства измерений.

Эта дата выбрана не случайно: именно 20 мая 1875 года в Париже представители 17 стран, включая Россию, подписали Метрическую конвенцию, заложившую основы международного сотрудничества в сфере метрологии.

Эта договоренность заложила основы согласованной системы измерений во всем мире, способствующей проведению научных исследований и продвижению инноваций, развитию промышленного производства и международной торговли и повышению качества жизни.

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Современное общество во многом зависит от качества измерений. Точность и достоверность данных критически важны для медицины, экологии, развития высоких технологий, обороны, энергетики, торговли, спорта и многих других сфер. Без единства измерений невозможно обеспечить ни научный прогресс, ни безопасность, ни справедливую торговлю.

Основоположником российской метрологии считается Дмитрий Иванович Менделеев, который внес фундаментальный вклад в ее развитие. В 1892 году он возглавил первое государственное метрологическое учреждение России – Депо образцовых мер и весов, преобразовав его в уникальный научно-исследовательский центр мирового значения – Главную палату мер и весов.

Каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом. В этом году он звучит так – «Метрология: укрепление доверия к принимаемым решениям».

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В нашей стране за государственную политику по обеспечению единства измерений отвечает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое, в свою очередь, реализует ее через сеть подведомственных учреждений – государственных метрологических институтов и региональных государственных центров стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).

В Татарстане метрологическая служба ведёт свою историю с 1 октября 1902 года, когда была открыта Казанская поверочная палатка №16 – ныне Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».

«Центр выступает надёжной опорой для промышленности и науки Республики Татарстан, защищая права и законные интересы граждан от недостоверных результатов измерений. Ключевую роль в этой работе играют сотрудники-метрологи, посвятившие себя контролю точности измерительных средств. Именно их профессионализм делает метрологию престижной и уважаемой профессией», – подчеркнул директор ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Олег Ибрагимов.

Он также поздравил всех специалистов, чья ежедневная работа с измерениями обеспечивает устойчивое развитие науки и экономики, способствуя стабильности и процветанию предприятий, региона и всей страны.