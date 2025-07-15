ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан удостоен диплома за активное участие в АгроВолге

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

С 9 по 11 июля в МВЦ «Казань Экспо» проходила международная выставка «АгроВолга 2025» - ключевое событие для агропромышленной отрасли России. Выставка вновь подтвердила статус ведущей деловой площадки АПК, объединив профессионалов для обмена опытом, презентации технологий и заключения контрактов.

В этом году в выставке участвовали 380 компаний из 7 стран: Ирана, Китая, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и 34 регионов России. За три дня работы выставку посетили свыше 13000 человек из 28 стран мира и 81 региона России.

Центр стандартизации, метрологии и испытаний Республики Татарстан развернул свою экспозицию на выставке, посвященную услугам по лабораторным испытаниям для агропромышленного комплекса.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В ЦСМ Росстандарта функционируют 3 аккредитованные испытательные лаборатории, которые внесены в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза (ЕАЭС). В их компетенции входят свыше 700 методов испытаний, ежегодно проводятся испытания более 18000 образцов продукции.

Испытания пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют 2 лаборатории в Казани и Нижнекамске. Спектр испытываемой продукции разнообразен – мясная и рыбная продукция, молоко и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, вода, алкогольная и винодельческая продукция, продукция общественного питания, определение ГМО и ДНК свинины, смывы с объектов окружающей среды и многое другое.

Область аккредитации испытательной лаборатории нефтехимических продуктов распространяется на автомобильный и авиационные бензины, дизельное и судовое топливо, масла и смазочные материалы, а также мазут, керосин, тормозные и спецжидкости.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В первый день работы выставки с экспозицией ЦСМ ознакомились Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и представители руководства региональных министерств и ведомств.

Кроме того, большой интерес к услугам учреждения проявили специалисты профильных предприятий, фермерские хозяйства, представители органов власти и научные сотрудники, активно интересующиеся вопросами обеспечения безопасности и качества сельскохозяйственной продукции.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В современном агропромышленном комплексе лабораторные исследования являются одним из основных инструментов в обеспечении качества сельхозпродукции и повышении её конкурентоспособности на рынке.

Заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Галия Исламова отметила растущую заинтересованность аграриев в проведении подобных исследований, подчеркнув особую важность этого процесса при разработке новых видов продукции.

«Лабораторные испытания позволяют выявить физико-химический состав продуктов, определить содержание питательных веществ и токсичных элементов, а также подтвердить безопасность продукции для потребителей, - сообщила Исламова. - Эти данные необходимы как для внутреннего контроля качества, так и для подтверждения соответствия товаров перед выводом на рынок».

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«Особенно актуально проведение таких исследований становится при создании инновационной продукции, поскольку они помогают убедиться в эффективности используемых технологий и соответствии продукта установленным требованиям», - добавила замдиректора ЦСМ Татарстана.

В заключительный день работы выставки состоялась церемония награждения наиболее отличившихся ее участников. Среди множества компаний оргкомитет выставки выделил несколько организаций, в их числе и ФБУ «ЦСМ Татарстан», которое было удостоено диплома за активную работу на выставке.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Подводя итоги мероприятия, директор ЦСМ Росстандарта в РТ Олег Ибрагимов подчеркнул, что выставка оказалась весьма продуктивной площадкой для обмена опытом и установления новых деловых связей.

«Мы смогли наладить контакты со многими участниками агропромышленного комплекса, обсудить перспективы сотрудничества и обозначить направления дальнейшего взаимодействия. Такие мероприятия способствуют укреплению партнерских отношений между предприятиями и продвижению инновационных решений в области сельского хозяйства», - сообщил глава регионального Центра стандартизации и метрологии.

Он также отметил, что участие в подобных выставках позволяет специалистам ЦСМ не только делиться своими знаниями и практическим опытом в области стандартизации, метрологии и проведения испытаний, но также знакомиться с новейшими технологиями и достижениями сельскохозяйственной отрасли.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

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