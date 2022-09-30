ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан: 120 лет на страже точности и безопасности

1 октября сотрудники Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» отмечают 120-летний юбилей учреждения.

В июне 1899 года по инициативе великого ученого и государственного деятеля Дмитрия Ивановича Менделеева было принято «Положение о мерах и весах», положившее начало организации государственной метрологической службы и открытию поверочных палаток в крупных городах России. Так, 1 октября 1902 года была создана Казанская поверочная палатка №16. Именно с этого дня и берет отсчет метрологическая служба Татарстана.

На сегодняшний день ФБУ «ЦСМ Татарстан», правопреемник 16-й Казанской поверочной палатки, является одним из крупнейших региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта. Свыше 300 высококвалифицированных специалистов ежедневно проводят огромную работу, направленную на обеспечение единства измерений и повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

Услугами Центра пользуются более 30 тысяч юридических и физических лиц на территории Республики Татарстан и целого ряда регионов страны. Это не только крупные промышленные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса, которым ЦСМ оказывает широкий спектр услуг по стандартизации, метрологии и испытанию продукции.

Уровень оснащения ФБУ «ЦСМ Татарстан» позволяет обеспечить метрологическим контролем практически все средства измерений, эксплуатируемые в социально значимых сферах деятельности. Поверке и калибровке подвергается порядка 450 тысяч единиц различного рода приборов и средств измерений. Руководством Центра ведется политика по оснащению лабораторий новым поверочным оборудованием, направленная на расширение метрологических услуг и номенклатуры поверяемых приборов, а также сокращение вывоза средств измерений на поверку за пределы республики.

Стоит отметить, что в преддверии своего 120-летнего юбилея Центр стандартизации и метрологии завершил реализацию инвестиционного проекта по оснащению уникальными передвижными установками, предназначенными для проведения работ по техническому обслуживанию и контролю метрологических характеристик систем измерений количества и показателей качества нефти. В настоящее время они не имеют аналогов в других подведомственных организациях Росстандарта и позволяют предоставлять максимально широкий спектр метрологических услуг на протяжении всего промышленного цикла: от добычи сырой нефти до поставки готовых нефтепродуктов конечному потребителю.

Активно развивается и испытательный блок, в состав которого входят лаборатории пищевой и нефтехимической продукции. ЦСМ принимает активное участие в реализации республиканской подпрограммы «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан», в рамках которой проводит широкий спектр испытаний продовольственных товаров. Нефтехимическая лаборатория Центра является единственной в Приволжском федеральном округе, имеющей максимальные испытательные возможности по показателям всех технических регламентов на нефтепродукты.

Кроме того, специалисты Центра оказывают организациям методическую помощь по вопросам метрологии, стандартизации и технического регулирования, выполняют работы по аттестации испытательного оборудования, метрологическую экспертизу технической и проектно-конструкторской документации, проводят анализ состояния метрологического обеспечения предприятий. Сотрудники учреждения удовлетворяют потребности предприятий в поставке государственных стандартных образцов, оказывают услуги по оценке состояния измерений в лабораториях и проведению межлабораторных сличительных испытаний.

Центр стандартизации и метрологии - единственное учреждение в республике, являющееся официальным распространителем документов по стандартизации (ГОСТ, ГОСТ Р, правил и рекомендаций по стандартизации) на бумажном носителе и оказывающее услуги по актуализации нормативных документов и абонементному обслуживанию фонда нормативных документов.

На протяжении многих лет ФБУ «ЦСМ Татарстан» является лидером в реализации Программы «100 лучших товаров России», за что неоднократно награждалось многочисленными наградами. Благодаря работе Региональной комиссии по качеству Республики Татарстан за эти годы в конкурсе приняло участие более 8500 товаров и услуг татарстанских предприятий, из которых свыше 3000 удостоено звания лауреатов.

«Республика Татарстан ежегодно ускоряет темпы своего развития, на территории региона работают сотни промышленных предприятий, в деятельности которых особое значение занимают измерения, испытания, стандарты и технические регламенты. И наша главная задача - обеспечить единство и точность измерений, защиту интересов потребителей и способствовать выпуску качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции», - отметил директор Центра стандартизации и метрологии Фарид Туктаров.