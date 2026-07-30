ЦСКА заинтересован в трансфере защитника «Рубина» Ильи Рожкова

Фото: rubin-kazan.ru

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику казанского «Рубина» Илье Рожкову. Как сообщает телеграм-канал «Панк инсайд» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 21-летний футболист включён в шорт-лист армейского клуба .

В настоящее время в ЦСКА обсуждают возможность сделать первое официальное предложение по трансферу игрока в текущее трансферное окно . Сроки возможного перехода пока не уточняются.

Рожков — воспитанник «Рубина», выступает за основную команду казанцев с 2023 года. За это время он провёл за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач . Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в €5 млн .

В первом туре нового сезона РПЛ Рожков вышел в стартовом составе на матч против «Краснодара» (1:3), однако был удалён с поля уже на 18-й минуте за удар рукой по лицу соперника . Уходя в подтрибунное помещение, защитник оскорбил главного арбитра встречи, за что, вероятно, получит дополнительную дисквалификацию .

Официальных комментариев от обоих клубов по поводу возможного трансфера пока не поступало.