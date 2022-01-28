ЦСКА взял реванш у УНИКСа в Казани

В матче второго круга регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на своей площадке уступил со счетом 75:86 столичному ЦСКА.

Главной интригой матча был тот факт, что встречались сегодня в «Баскет-холле» соседи по турнирной таблице. УНИКС занимал шестое место, ЦСКА седьмое, у обоих команд было по 12 побед при 8 поражениях, но казанцы опережали армейцев по лучшей разнице мячей.

Хозяева выставили привычный стартовый состав: Джон Браун, ему сегодня исполнилось 30 лет, перед стартом игры именинник получил торт, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич.

Старт матча остался за гостями, 0:7 через две с половиной минуты. Ответ УНИКСа: 6:7 от рук Лоренцо Брауна и Хезоньи. И в середине периода Лоренцо восстановил статус-кво, 8:8, а Узинский из-за дуги вывел наших ребят вперед, 11:10. Так вполне заслуженно хозяева выиграли первую десятиминутку, 20:16. Пять очков подряд набрал хорошо вошедший в игру Тони Джекири.

И дебют второй четверти москвичи провели лучше — 22:28. Атака УНИКСа пробуксовывает. Констатируем, что этот период гости выиграли столь же заслуженно, 32:37 по итогам первой половины. Ключевые цифры: подбор 16-15, передачи 8-8, перехваты 3-2, потери 3-4.

После трех подряд дальних попаданий ЦСКА сделал счет 36:46. Разбросался Алексей Швед, забивший уже пять «трех». Тем не менее, наши ребята постепенно сокращают отставание — 51:54 после попадания с фолом Джаррелла Брэнтли. И все же армейцы оставили и эту четверть за собой, 57:64.

В первые две с половиной минуты третьей четверти армейцы очков не набрали — 61:64. Но по четыре фола в пассиве Джона Брауна и Брэнтли. После дальнего попадания Хезоньи хозяева вплотную приблизились к гостям, 64:65. Супер Марио в «огне» — 66:67. Но две «трехи» подряд помогают ЦСКА вновь оторваться — 68:77. «Треха» Хезоньи за 70 секунд до конца — 73:78. Удача в итоге улыбнулась гостям, они сумели впервые в сезоне обыграть казанцев с третьей попытки, 75:86.

УНИКС (Казань, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 75:86 (20:16, 12:21, 25:27, 0:0). Самые результативные: Л.Браун (21+ 9 передач), Джекири (11+4 подбора), Хезонья (21+9 подборов+ 5 перехватов) — Швед (27), Милутинов (17+7 подборов), Клайберн (16).

В следующем туре 2 февраля в Берлине УНИКС встретится с «Альбой».