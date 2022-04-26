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Спорт
26 апреля 2022  19:58
Артур Халилуллов

ЦСКА вырвал победу у «Магнитки» и сократил счет в финальной серии за Кубок Гагарина

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ЦСКА обыграл в Магнитогорске «Металлург» в овертайме (3:2) и сократил счет в финальной серии за Кубок Гагарина (2-3)

Основное время матча завершилось вничью. Первым счет открыли армейцы усилиями Окулова в первом периоде. Однако уже на первой минуте второго периода хозяева отыгрались, благодаря точному броску Карпова в большинстве – 1:1.

Вскоре «Металлург» вышел вперед, когда шайбу забросил Егор Коробкин. Однако в третьем периоде ЦСКА сравнял счет за 7 минут до конца основного времени матча. Пас из-за ворот замкнул Соркин – 2:2.

В овертайме победу ЦСКА принес точный бросок Дальбека – 3:2.

Шестой матч серии пройдет в Москве 28 апреля.

#кубок гагарина #плей-офф КХЛ #хоккей #хк Металлург #хк цска
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