ЦСКА вырвал победу у «Магнитки» и сократил счет в финальной серии за Кубок Гагарина

ЦСКА обыграл в Магнитогорске «Металлург» в овертайме (3:2) и сократил счет в финальной серии за Кубок Гагарина (2-3)

Основное время матча завершилось вничью. Первым счет открыли армейцы усилиями Окулова в первом периоде. Однако уже на первой минуте второго периода хозяева отыгрались, благодаря точному броску Карпова в большинстве – 1:1.

Вскоре «Металлург» вышел вперед, когда шайбу забросил Егор Коробкин. Однако в третьем периоде ЦСКА сравнял счет за 7 минут до конца основного времени матча. Пас из-за ворот замкнул Соркин – 2:2.

В овертайме победу ЦСКА принес точный бросок Дальбека – 3:2.

Шестой матч серии пройдет в Москве 28 апреля.