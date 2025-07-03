ЦСКА совершил обмен нападающими с «Металлургом»

Фото: cska-hockey.ru

ЦСКА и «Металлург» произвели обмен нападающими. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

В Магнитогорск отправился Руслан Исхаков. Московский клуб пополнил Денис Зернов, сообщает источник.

В минувшем сезоне Исхаков отыграл 65 матчей за ЦСКА с учетом плей-офф, где забросил 13 шайб и отдал 18 передач. Зернов же сыграл в 55 играх за «Металлург» с учетом плей-офф, где забросил 11 шайб и отдал 13 передач.

Напомним, ЦСКА финишировал на пятом месте в таблице Западной конферецнии КХЛ сезона 2024/25. В первом раунде «армейцы» уступили минскому «Динамо» (2-4).

«Металлург» стал третьим в таблице Восточной конференции. В первом раунде команда Андрея Разина проиграла «Авангарду» (2-4).