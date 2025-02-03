ЦСКА без шансов уступил «Зениту», теперь лидирует УНИКС: обзор недели Единой лиги ВТБ

Вчера ЦСКА без шансов уступил «Зениту», тем самым слетев с первого места в таблице. В то же время УНИКС обыграл «Пари НН» и забрался на лидирующую позицию в лиге. Также казанцы продлили свою победную серию и повторили личный рекорд по ее длительности. О главных событиях недели Единой лиги ВТБ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: cskabasket.ru

ЦСКА слетел с первой строчки

Пожалуй, центральным событием прошедшей недели был матч ЦСКА с «Зенитом» (66:79). Эти две команды сейчас, без преувеличения, являются сильнейшими в Единой лиге ВТБ.

«Армейцы» казались фаворитами в этом матче. В пользу этого говорили два фактора. Первый – матч был домашний. Второй – отсутствие кадровых проблем. ЦСКА был полностью укомплектован, в то время как «сине-бело-голубые» потеряли ключевого защитника Ксавьера Муна до конца сезона. Также петербуржцы расстались с форвардом Омари Спелменном. Конечно, в Санкт-Петербург вернулся Алексей Швед, который выдал сильный матч с МБА (70:53). Но были сомнения, сможет ли он показать хорошую игру с действующим чемпионом.

Но какими бы не были расклады перед матчем, «Зенит» забрал победу на выезде, практически без шансов обыграв ЦСКА. Столичный клуб проигрывает уже вторую домашнюю встречу в этом году сопернику из «большой четверки». До этого коллектив Андреаса Пистиолиса уступил «Локомотиву-Кубань» (104:106) в напряженной перестрелке.

Главным итогом матча стало то, что ЦСКА слетел с первого места в таблице. Многолетний гегемон сейчас испытывает проблемы, в то время как их конкуренты в лице УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань» становятся лишь сильнее. До плей-офф остается чуть больше двух месяцев. Посмотрим, сумеют ли «красно-синие» реабилитироваться. Все-таки впереди еще четыре матча с прямыми конкурентами.

Фото: lokobasket.com

«Локомотив-Кубань» лихорадит

В нынешнем сезоне краснодарский «Локомотив» предстал, пожалуй, в сильнейшей форме за всю свою историю. Они выдают сильные матчи и спокойно могут обыграть тот же ЦСКА и других фаворитов. Но в то же время у «железнодорожников» есть одна серьезная проблема. Команда не всегда играет стабильно.

И на прошедшей неделе это проявилось. Так, «Локо» неожиданно проиграл у себя дома «Пари НН» (86:88). Это был тот матч, где хозяева паркета должны были брать очки. Главный тренер «железнодорожников» Андрей Ведищев после встречи отмечал, что команда снова не смогла правильно настроиться на своего соперника.

«Вы все видели: ребята из Нижнего вышли против нас сражаться. Мы, к сожалению, сегодня вышли играть только в нападении, а защищаться и бороться на подборах не хотели. Когда настала пора принимать ключевые решения, делали глупости. В такие моменты нужно включать голову, а не совершать сложные броски наудачу. Получили очередной урок — проиграли в два очка команде, которую должны были обыгрывать. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Опять мы не можем дома правильно настроиться. Будем думать, какие тут причины и что с этим делать», – сказал тренер.

Конечно, в субботу краснодарцы уже взяли очки, победив «Автодор» (80:72). Но подобные осечки заставляют сомневаться в перспективах «красно-зеленых». Чемпионская команда, в первую очередь, должна быть стабильной. А с этим аспектом у «Локо» как раз проблема. Они уже трижды проиграли «Парме», один раз «Самаре» (71:72) и «Пари НН» на прошедшей неделе.

Фото: unics.ru

УНИКС повторил свой рекорд по длительности победной серии и вырвался на первое место в таблице

Ранее мы уже рассказывали о победном шествии УНИКСа в текущем сезоне, а также размышляли о том, смогут ли казанцы забраться на первую строчку в таблице Единой лиги ВТБ.

Вкратце, «бело-зеленые» набрали мощный ход в последние месяцы и выдали победную серию, в ходе которой дважды хлопнули «Зенит». К вчерашнему матчу с «Пари НН» (87:67) УНИКС подходил с 13-ю выигранными встречами. Аргументом за то, что УНИКС сумеет залезть на первое место, был календарь матчей. Так, с 5 января по 13 февраля у команды Велимира Перасовича нет соперников из команд «большой четверки». В то же время фавориты за этот период имеют по несколько матчей между собой.

В общем, наш прогноз подтвердился. Как мы упомянули выше, ЦСКА уже дважды уступил своим конкурентам и слетел с первой строчки первенства. УНИКС воспользовался осечкой лидера и на время занял пьедестал, обыграв вчера «Пари НН».

Но победа над нижегородцами для «бело-зеленых» ознаменовалась не только выходом на лидирующую позицию. Она стала 14-й кряду для казанцев, то есть повторением рекорда. Он был поставлен еще в сезоне 2015/16.

До встречи с «Зенитом», которая состоится 13 февраля, у казанцев еще две игры, с «Пармой» и «Автодором». Скорее всего, УНИКС побьет свой рекорд по длительности победной серии в этих матчах, а также укрепится на первом месте в таблице.

Фото на анонсе: bc-zenit.com