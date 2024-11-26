ЦСКА разгромил «Рубин» в ответном матче четвертьфинала Кубка России

«Рубин» со счетом 0:3 проиграл ответный матч ЦСКА в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ.

Первая встреча в начале ноября между командами завершилась нулевой ничьей.

В первом тайме ЦСКА вышел вперед на 21-й минуте. Тамерлан Мусаев отдал точно на Келлвена, который без сопротивления пробил в верхний угол ворот – 1:0.

Упрочить преимущество «армейцам» удалось на 31-й минуте. Аббос Файзуллаев пробил с разворота в дальнюю девятку, не оставив шансов Евгению Ставеру – 2:0.

До разгромного счет в матче довел Тамерлан Мусаев, который после передачи Дивеева вышел один на один со Ставером и отправил мяч в сетку ворот мимо голкипера – 3:0.

Благодаря победе ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, а «Рубин» отправился в Путь регионов.