«ЦСКА» примет «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня московский «ЦСКА» сыграет на своем льду против нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Для нижнекамского клуба это будет первый матч в сезоне. ЦСКА 1 сентября разгромил (6:2) на своем льду магнитогорский «Металлург» в первом матче сезона.

Отметим, что накануне «Нефтехимик» заключил партнерское соглашение с одной из букмекерских контор.

Отметим, что казанский «Ак Барс» также сегодня проведет свой выездной матч против московского «Динамо». Начало встречи в 13:00. 5 сентября матч против бело-голубых на выезде проведет и «Нефтехимик».

Расписание матчей «Ак Барса» и «Нефтехимика» на выездной серии в Москве

3 сентября

Динамо — Ак Барс 13:00

ЦСКА — Нефтехимик 17:00

5 сентября

ЦСКА — Ак Барс 19:00

Динамо — Нефтехимик 19:30