ЦСКА примет «Магнитку» в шестом матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Начало встречи сегодня в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Москве.

«Металлург» станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина, если добьется победы в сегодняшнем поединке. По количеству главных трофеев КХЛ команда Воробьева может догнать казанский «Ак Барс», на счету которого также три Кубка Гагарина.

После четырех матчей финала, счет в серии 3-2 в пользу магнитогорцев. Первая игра серии осталась за армейцами (3:1), затем три последующие встречи завершились победами «Металлурга» (6:4, 4:0, 1:0). 26 апреля ЦСКА обыграл «Металлург» (3:2) в овертайме и сократил разрыв в серии.

Если ЦСКА одержит победу сегодня, то решающий матч финальной серии за Кубок Гагарина пройдет в Магнитогорске 30 апреля.

Напомним, что в финальной серии Восточной конференции магнитогорцы обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:1. В свою очередь, ЦСКА для выхода в финал Кубка Гагарина понадобились все семь матчей в противостоянии с питерским СКА (4-3).