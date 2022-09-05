ЦСКА примет «Ак Барс» в Москве

Сегодня московский ЦСКА сыграет на своем льду против казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Команда Олега Знарка стартовала в новом сезоне КХЛ с поражения. 3 сентября казанцы уступили (0:2) на выезде московскому «Динамо». После одного сыгранного матча «Ак Барс» занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

ЦСКА начал сезон с двух побед. Сначала армейцы разгромили «Магнитку» (6:2), затем вырвали победу в овертайме у нижнекамского «Нефтехимика» (5:4 ОТ). Московская команда делит первое место в таблице Западной конференции со «Спартаком». Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона команды обменялись победами: в Казани победил ЦСКА (2:1 ОТ), а в Москве – «Ак Барс» (2:1). В пяти последних матчах команды наносили друг другу исключительно гостевые поражения.

Лучшими бомбардирами в матчах ЦСКА и «Ак Барса» являются Михаил Григоренко, набравший 11 (5+6) очков — у ЦСКА. А у«Ак Барса» – Данис Зарипов. Капитан казанцев набрал 12 (7+5) очков.

Матч против ЦСКА может стать для форварда казанцев Ильи Сафонова сотым за «Ак Барс», если нападающий сегодня выйдет на лед.

Отметим, что нижнекамский «Нефтехимик» также сегодня проведет свой выездной матч против московского «Динамо». Начало встречи в 19:30.