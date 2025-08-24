ЦСКА постарается взять реванш у «Акрона» за кубковое поражение

Фото: pfc-cska.com

ЦСКА сегодня примет на своем поле тольяттинский «Акрон». Это будет первая встреча команд после того, как «армейцы» уступили тольяттинцам в Кубке России в серии пенальти – 1:2 (п).

«Красно-синие» идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Московская одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью. После разгромной победы над «Рубином» со счетом 5:1 ЦСКА сумел одолеть «Динамо» из Москвы со счетом 3:1.

«Акрон» располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 6 очков. Такое количество баллов было добыто за счет 1 победы и 3 ничейных исходов. Отрыв от зоны вылета составляет всего 1 очко. После ничьей в матче против махачкалинского «Динамо» (1:1) тольяттинцы проиграли «Оренбургу» со счетом 1:2.

Начало сегодняшней встречи назначено на 17:30 по московскому времени на поле «ВЭБ Арены».