news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 ноября 2025 10:57

ЦСКА получил положительное заключение от ФИФА по трансферам Влашича и Фукса

Читайте нас в
Телеграм
ЦСКА получил положительное заключение от ФИФА по трансферам Влашича и Фукса
Фото: pfc-cska.com

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА, рассказал о принятых решениях Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам задолженностей за трансферы игроков – форварда Николы Влашича и защитника Бруно Фукса.

В публикации в Телеграм-канале Брейдо подчеркнул, что клуб недавно получил положительное решение ФИФА по выплате последнего транша за переход Влашича. Этот документ подтверждает полное удовлетворение требований ЦСКА, согласно которым британский клуб «Вест Хэм Юнайтед» обязуется оплатить весь долг вместе с процентами, начисляемыми с начала августа 2023 года. Ранее аналогичный вердикт ФИФА выносился и по поводу предыдущего платежа.

«Учитывая историю взаимоотношений с британским клубом, мы понимаем, что вероятно дальнейшее обжалование решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это связано с негативным прошлым опытом исполнения аналогичных решений, поскольку добровольного погашения задолженности до сих пор не последовало», – написал функционер.

Помимо этого, он отметил, что продолжаются мероприятия по взысканию второго транша, дело передано в Федеральный трибунал Швейцарии и заседание проходит в режиме заочного рассмотрения документов. Результат разбирательства пока неизвестен.

Наконец, в заявлении упомянуто и другое дело – против бразильского клуба «Атлетико Минейро», который обязан возместить долги за трансфер Фукса.

«Сегодня поступили новые сведения от ФИФА: все предъявленные нашим клубом претензии удовлетворены. Согласно решению, «Атлетико Минейро» обязан выплатить компенсацию в течение ближайших 45 дней, включая значительную пеню в размере более 1,2 млн евро», – отметил Брейдо в телеграм-канале

#пфк цска
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025