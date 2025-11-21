ЦСКА получил положительное заключение от ФИФА по трансферам Влашича и Фукса

Фото: pfc-cska.com

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА, рассказал о принятых решениях Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам задолженностей за трансферы игроков – форварда Николы Влашича и защитника Бруно Фукса.

В публикации в Телеграм-канале Брейдо подчеркнул, что клуб недавно получил положительное решение ФИФА по выплате последнего транша за переход Влашича. Этот документ подтверждает полное удовлетворение требований ЦСКА, согласно которым британский клуб «Вест Хэм Юнайтед» обязуется оплатить весь долг вместе с процентами, начисляемыми с начала августа 2023 года. Ранее аналогичный вердикт ФИФА выносился и по поводу предыдущего платежа.

«Учитывая историю взаимоотношений с британским клубом, мы понимаем, что вероятно дальнейшее обжалование решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это связано с негативным прошлым опытом исполнения аналогичных решений, поскольку добровольного погашения задолженности до сих пор не последовало», – написал функционер.

Помимо этого, он отметил, что продолжаются мероприятия по взысканию второго транша, дело передано в Федеральный трибунал Швейцарии и заседание проходит в режиме заочного рассмотрения документов. Результат разбирательства пока неизвестен.

Наконец, в заявлении упомянуто и другое дело – против бразильского клуба «Атлетико Минейро», который обязан возместить долги за трансфер Фукса.

«Сегодня поступили новые сведения от ФИФА: все предъявленные нашим клубом претензии удовлетворены. Согласно решению, «Атлетико Минейро» обязан выплатить компенсацию в течение ближайших 45 дней, включая значительную пеню в размере более 1,2 млн евро», – отметил Брейдо в телеграм-канале