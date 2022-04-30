ЦСКА победил в седьмой игре «Металлург» и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

«ЦСКА» обыграл «Металлург» со счетом 4:1 в седьмой игре финальной серии плей-офф КХЛ и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Стоит отметить, что по ходу серии ЦСКА проигрывал со счетом 1:3, но сумел одержать три победы кряду. В решающем седьмом матче москвичи победили со счетом 4:1. Голы на счету Павла Карнаухова, Александра Попова, Константина Окулова и Владислав Каменева. Единственную шайбу у магнитогорцев забросил Филип Майе.

Для армейского клуба главный хоккейный трофей континента стал уже вторым в истории. Ранее ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в сезоне 2018/19. В финальной серии московский клуб одержал победу над «Авангардом» (4:0).

Приз вручается победителю серии плей-офф, начиная с сезона-2008/09.

Самой титулованной командой лиги продолжает оставаться казанский «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018). По две победы в активах московского «Динамо» (2012 и 2013), питерского СКА (2015 и 2017), магнитогорского «Металлурга» (2014 и 2016) и московского ЦСКА (2019, 2022). В 2011 году Кубок Гагарина выиграл уфимский «Салават Юлаев», в 2021 – омский «Авангард».