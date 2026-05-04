ЦСКА отправил в отставку Фабио Челестини
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини покидает ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
«Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», – говорится в сообщении официального сайта клуба.
Согласно официальной информации, московский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Челестини тренерский штаб покидают его помощники: Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.
Исполняющим обязанности главного тренера в ПФК ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.
В последних пяти матчах московские «армейцы» не одержали ни одной победы, дважды проиграли и трижды сыграли вничью. По итогам 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 45 очками.
До окончания чемпионата сезона 2025/26 осталось два тура. В ближайшей встрече ЦСКА сыграет в гостях с «Нижним Новгородом». Матч состоится 11 мая. Начало – 15:15 мск.