ЦСКА обыграл «Магнитку» в первом матче финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на своем льду проиграл (1:3) московскому ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Счет в серии 1 - 0 в пользу армейцев.

Второй период стал ключевым в этой игре. ЦСКА усилиями Андронова и Нестерова забросили две шайбы с разницей в три минуты. В середине игры Карпов одну шайбу отыграл, но в третьем периоде ЦСКА уверенно оборонялся и добился победы. Плотников броском в пустые ворота установил окончательный счет 1:3.

Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 20 апреля. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Обладателем Кубка Гагарина станет команда, первой одержавшая четыре победы.

Металлург (Магнитогорск) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)



0:1 Андронов (Сергеев, Дальбек, 23:27)

0:2 Нестеров (Каменев, Окулов, 26:23)

1:2 Карпов (Карри, Лайпсик, 31:57)

1:3 Плотников (Слепышев, 57:22)