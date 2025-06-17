ЦСКА объявил о заключении контракта с Игорем Никитиным

Фото: hclokomotiv.ru

Пресс-служба ЦСКА объявила о заключении пятилетнего контракта с главным тренером Игорем Никитиным и его тренерским штабом.

В штаб специалиста вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер по вратарям Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков, сообщает источник.

Напомним, Никитин ранее уже возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год. С клубом он взял Кубок Гагарина в 2019-м. В сезоне 2020/21 «армейцы» под его руководством дошли до финала плей-офф КХЛ, где уступили «Авангарду» (2-4).

В «Локомотиве» наставник работал с 2021 года. В минувшем сезоне тренер привел «железнодорожников» к их первому Кубку Гагарина. По пути к трофею «железнодорожники» разгромили «Торпедо» (4-0), победили «Авангард» (4-3) и обыграли «Салават Юлаев» (4-1). В решающей стадии «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1).