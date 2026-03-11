ЦСКА обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Лусиано Гонду

Фото: fcdynamo.ru

Московский ЦСКА официально запросил Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пересмотреть эпизод с удалением нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура чемпионата России против столичного «Динамо» (1:4). Форвард армейцев был удален с поля на 17-й минуте встречи.

Как сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц, заявление от клуба поступило накануне вечером. «Вопрос будет рассмотрен 13 марта», — цитирует Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, Лусиано Гонду перешел в ЦСКА из петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно. На данный момент нападающий провел за красно-синих три матча, в которых не отметился результативными действиями.