ЦСКА идет ва-банк трансфером Баринова: Челестини получает все свои «хотелки»?

За тур до конца чемпионата России по футболу перед зимней паузой ЦСКА располагается на второй строчке в таблице. Амбиции «армейцев» на этот сезон высоки как никогда – команда реально претендует на золотые медали. Что предпринимает ЦСКА уже сейчас, чтобы обеспечить ударную весну в 2026 году – в материале «ТИ-Спорта».





В ЦСКА очень довольны работой Челестини, но не спешат ли «армейцы» с новым контрактом тренеру?

Фабио Челестини, наряду с Андреем Талалаевым из «Балтики», очевидно, главное открытие тренерского цеха в этом сезоне РПЛ. Приняв команду фактически экстренно летом, после внезапного отъезда Марко Николича в греческий АЕК, швейцарский специалист сначала выиграл Суперкубок вместе с «армейцами», а потом уверенно закрепился в зоне лидеров внутри чемпионата.

Работа Челестини заслуживает восхищения. «Армейцы» играют в яркий футбол, а Фабио за лето-осень 2025 года явил РПЛ несколько новых отечественных звезд. До уровня сборной России уже доросли Кирилл Глебов и Матвей Лукин, которые пусть и появились на поле в составе ЦСКА еще при Николиче, однако в больших футболистов выросли все-таки при Челестини. До статуса второго самого дорого игрока в российском чемпионате дошел полузащитник Матвей Кисляк, которым серьезно интересуется ряд европейских топ-команд.

Челестини планомерно ведет ЦСКА к первому золоту РПЛ впервые с 2016 года. Лишь нестареющий Игорь Акинфеев помнит те времена, когда «армейцы» под руководством Леонида Слуцкого последний раз купались в лучах славы. С тех пор, ЦСКА не перестал быть топ-клубом, но однозначно ослабил свои позиции в конкуренции с тем же «Зенитом» за первое место.

В недавнем интервью телеканалу «Россия 24» заместитель генерального директора ЦСКА Евгений Шевелев прямо обозначил, что в ближайших планах руководства «армейцев» пролонгировать действующее соглашение с Фабио Челестини. Причины такой спешки понятны – обжечься вновь и повторить историю с Николичем ЦСКА явно не хочется.

«Мы нашли своего тренера. ЦСКА – это преемственность и традиции. Нам нужен эпохальный тренер. Для нас очевидно, что Челестини подходит ЦСКА по духу, по целям, по тому футболу, в который мы играем. Если есть возможность сейчас продлить контракт с Фабио, то зачем оттягивать? Мы к этому готовы, так что давайте начинать это делать», – отметил Шевелев.

Центральный нападающий – следующая цель «армейцев»?

Глубина состава «армейцев» - одна из самых длинных среди всех команд чемпионата. У ЦСКА достойно укреплен центр поля, незыблемые позиции в обороне. Но есть у столичного коллектива ахиллесова пята – позиция центрального нападающего. По забитым мячам «армейцы» в этом сезоне – лишь четвертая команда (28 голов). Результат неплохой, но он был бы еще лучше, если б ЦСКА обладал забивным форвардом.

Тамерлан Мусаев роль эффективной девятки не тянет. Алеррандро нестабилен и время от времени травмируется. А идея с Матеусом Алвесом в роли блуждающего нападающего не оправдала себя. Глебов, понятное дело, в силу своих антропометрических данных элементарно не способен играть классическую «девятку», это футболист, которому привычнее и комфортнее действовать справа.

Покупка центрального нападающего – приоритетная цель на зимнее трансферное окно 2026 года. Судя по тому, как часто Челестини говорит о необходимом трансфере форварда, ЦСКА по деньгам не поскупится, и если уж привезет футболиста, то явно с приличным и положительным бэкграундом. Второго Секу Койта в команде ждать не придется, на эти грабли прагматичные «армейцы» второй раз уже наступать не будут.

ЦСКА будет отчаянно искать на европейском рынке и не только второго Мусу или Думбию. Если нападающий подобного типа появится в столичном клубе, шансы навязать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» сохранятся до последнего майского тура.

Дмитрий Баринов в ЦСКА. Одна из важных «хотелок» Челестини удовлетворена

Руководство «армейцев» приглашением Дмитрия Баринова в стан команды наглядно продемонстрировало, как оно ценит запросы Челестини. И пусть это не центральный нападающий, но этот тот игрок, которого Фабио очень хотел видеть в составе. Сейчас ЦСКА решает вопросы с «Локомотивом», как быстро футболист поменяет клубную прописку. Действующий контракт Баринова с «железнодорожниками» - до лета 2026 года. То есть бесплатно Дмитрий сможет присоединиться к «армейцам» только по окончании нынешнего чемпионата.

Однако никто не запрещает ЦСКА заплатить символическую сумму, чтобы трансфер Баринова произошел быстрее. По данным нескольких источников, «армейцы» готовы заплатить за досрочный переезд полузащитника «Локомотиву» 500 тысяч евро.

Баринов – провел очень сильный прошлый сезон за «железнодорожников». Цементирует центр поля в «Локомотиве» он и в этом году. Вероятно, игрок остался бы в родной команде, если бы у него не возникли недопонимания с руководством клуба. Но на сегодняшний день – эта история уже завершившаяся.

Актуально лишь то, будет бороться Баринов с «Локомотивом» за золотые медали в этом сезоне или нет.