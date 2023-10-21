ЦСКА и судьи – кошмары для Рахимова: как «Рубин» снова остался без победы в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рахимов vs ЦСКА, «Рубин» vs судьи

Удивительным образом главный тренер «Рубина» за всю свою насыщенную тренерскую карьеру ни разу не побеждал «армейцев» в чемпионатах России. Будучи в разные годы наставником московского «Локомотива», пермского «Амкара», грозненского «Ахмата» и «Уфы», Рашид Рахимов довольствовался в лучшем случае ничейными результатами в играх с ЦСКА. Общая серия специалиста без побед во встречах с «армейцами» достигла уже 21 матча (6 ничьих и 15 поражений).

Справедливости ради скажем, что сегодня Рахимов был близок к первым трем очкам против ЦСКА. «Рубин» провел достаточно цельный по содержанию матч и на многих отрезках встречи не уступал сопернику. Но итоговый результат вновь оказался не в пользу тренера казанцев.

В первом тайме казанцы вышли вперед уже на 6-й минуте: Никола Чумич отлично сыграл на завершении после прострела Дмитрия Кабутова. Но, к несчастью для болельщиков «Рубина», гол признали нелегитимным. Дело в том, что моментом ранее мяч предательски попал в руку полузащитнику хозяев Иву Угочукву. После рикошета от нигерийца, собственно, и началась голевая атака. Арбитр матча Павел Кукуян после непродолжительного просмотра ВАР отменил взятие ворот.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В «Рубине» остались недовольны решением судьи. Сперва в перерыве матча в прямом эфире «Матч Премьер» работу Кукуяна раскритиковал Кабутов. Защитник отметил, что судья «посвистывает» в сторону ЦСКА. На пресс-конференции после матча Рахимов отчасти не согласился со своим подопечным, однако по отмененному голу у него тоже возникли вопросы.

«Это стало неотъемлемой частью футбола. Есть ВАР, нужно смотреть, что-то там происходит. Если только на этом концентрироваться, то вообще потеряешь управление. Нужно просто принять, что эти моменты неизбежны. Больше вопрос в том, почему не был засчитан мяч. От лица отскакивает мяч – ну не может игрок после удара в лицо контролировать, что будет дальше происходить. Я понимаю, если бы он рукой останавливал этот мяч», – заявил тренер казанцев.

Примечательно, что по итогам прошлого тура, когда «Рубин» обыграл «Ахмат» (1:0), также возникали вопросы к судейству. Казанцы подали протест на отмену гола Мирлинда Даку в концовке игры из-за офсайда. Экспертная комиссия РФС решила спорный момент в пользу «Рубина» – судьи ошиблись, а мяч должны были засчитать. Похоже, арбитры вновь становятся кошмаром для Казани. Прямо как во времена работы Леонида Слуцкого, постоянно жаловавшегося на работу судей.

«Рубин» отлично провел первый тайм и подсел во втором

При этом отмененный гол нисколько не смутил футболистов «Рубина» в первой половине матча - казанцы продолжали наседать на ворота ЦСКА. Особенно здорово у хозяев работали фланги. Кабутов справа постоянно терроризировал фланг Гайича, а Руслан Безруков неплохо справлялся со своими обязанностями слева. Отметим, что в последних матчах Рашид Рахимов регулярно доверяет место в старте 21-летнему футболисту. Несмотря на свою непрофильную позицию (по амплуа Безруков скорее игрок атаки), Руслан не теряется на позиции латераля и достаточно качественно, без большого брака, взаимодействует с партнерами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В нападении у «Рубина» в первом тайме были моменты, чтобы «вновь» открыть счет в матче. Достаточно вспомнить эпизод с ударом Валентина Вады после хорошей передачи Даку. Можно вспомнить и иные подходы у казанцев к воротам ЦСКА, однако каждый раз хозяев подводила реализация – то, на что раз за разом сетует Рахимов.

По окончании стартового академического часа Кабутов признался в микст-зоне: «Если «Рубин» не возьмет в матче с ЦСКА три очка – это будет катастрофа». Эмоциональное заявление, однако оно не лишено истины. Хозяева по совокупности моментов выглядели предпочтительнее «армейцев».

Казалось, что во втором тайме футболисты «Рубина» смогут преобразовать свою агрессию в атаке в голы. Но уже к 60-й минуте возникло ощущение, что казанцы заметно снизили напор и амбиции забить в матче первыми. Комбинационный футбол через центр и фланги уступил место примитивным забросам на Даку. Возможно, подобный регресс в игре можно объяснить тем, что многие футболисты основы «Рубина» привлекались к матчам за свои национальные сборные.

На бумаге итоговая ничья с ЦСКА, конечно, не выглядит неважным результатом. «Рубин» старался победить, создал впечатляющее количество моментов, к тому же очень дисциплинированно сыграл в обороне. Однако осадок у болельщиков казанцев явно остался: команда могла победить в матче с принципиальным по таблице соперником и сократить отставание от него всего до двух очков. К тому же «Рубин» снова остался без победы дома. По набранным очкам в домашних матчах казанцы в аутсайдерах лиги.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рахимов не стал высказывать претензии футболистам

«Рубин» после 12 матчей продолжает находиться в пятерке самых не забивающих команд в РПЛ. Имея по системе xG (ожидаемые голы) солидные показатели в атаке, казанцы транжирят уйму моментов. Именно реализация не позволила сегодня хозяевам победить ЦСКА. Несмотря на это, Рашид Рахимов не стал упрекать своих подопечных.

«Покричал ли на своих ребят после матча? Нет. А чего кричать? Они же не специально их не реализовывали. Я им говорил, что нужно реализовывать свои шансы, особенно те, что были в первом тайме, где мы имели три‑четыре момента. По игре нет вопросов, ребята сыграли очень хорошо», – сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

Помимо всего, главный тренер «Рубина» в разговоре с журналистами также поднял важный вопрос безальтернотивности Даку в нападении. Албанский форвард играет без замен и демонстрирует громадную выносливость в заключительном отрезке игры.

«К сожалению, на сегодняшний день Даку у нас безальтернативный. Мы видим, что он заряжен, очень здорово добавил. Естественно, для нас это важное звено», — заявил наставник казанцев.

Уже на следующей неделе у «Рубина» матч с «Балтикой». Встреча, что называется, за шесть очков, которая может позволить казанцам закрепиться в десятке сильнейших команд РПЛ.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»