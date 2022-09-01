ЦСКА и «Металлург» сыграют в матче за Кубок Открытия

Сегодня, 1 сентября, стартует 15-й по счёту регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В стартовом матче нового сезона КХЛ встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Металлург». Игра состоится в 19.00 по московскому времени.

Напомним, в новом регулярном чемпионате КХЛ каждая из команд лиги проведет по 68 матчей до 26 февраля 2023 года. В последние годы команды играли по 56 матчей.

Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка Открытия является омский «Авангард». Год назад «ястребы» в дебютном матче сезона разгромили ЦСКА со счетом 4:0.