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Спорт
1 сентября 2022  11:00

ЦСКА и «Металлург» сыграют в матче за Кубок Открытия

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Сегодня, 1 сентября, стартует 15-й по счёту регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В стартовом матче нового сезона КХЛ встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Металлург». Игра состоится в 19.00 по московскому времени.

Напомним, в новом регулярном чемпионате КХЛ каждая из команд лиги проведет по 68 матчей до 26 февраля 2023 года. В последние годы команды играли по 56 матчей.

Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка Открытия является омский «Авангард». Год назад «ястребы» в дебютном матче сезона разгромили ЦСКА со счетом 4:0.

#кхл #хк цска #хк металлург магнитогорск
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