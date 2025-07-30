ЦСКА и «Локомотив» сыграют в кубковом московском дерби

Фото: pfc-cska.com

Сегодня московские ЦСКА и «Локомотив» сразятся в первом туре Кубка России. Матч пройдет в Москве, на поле стадиона «ВЭБ Арена».

Хозяева поля, московские «армейцы», в межсезонье обрели нового главного тренера, которым стал Фабио Челестини. Под его руководством «армейцы» уже провели два тура в Премьер-лиге, в которых сначала сыграли вничью с «Оренбургом» – 0:0, а следом обыграли «Ахмат» – 2:1.

«Локомотив» под руководством Галактионова неожиданно выбился в лидеры РПЛ. В двух стартовых турах чемпионата «железнодорожники» обыграли «Сочи» и «Краснодар» – 3:0 и 2:1 соответственно, а потому теперь единолично возглавляют турнирную таблицу.

Стартовый свисток в сегодняшней встрече назначен на 18:30 по московскому времени.