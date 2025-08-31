ЦСКА и «Краснодар» сыграют в матче за первое место в РПЛ

Фото: fckrasnodar.ru

Сегодня в седьмом туре российской Премьер-лиги по футболу сойдутся московский ЦСКА и «Краснодар».



Хозяева поля идут вторыми в турнирной таблице, набрав 14 очков в шести турах.

На неделе «красно-синие» обыграли «Балтику» (2:0) в Кубке России.

А в Премьер-лиге москвичи обыграли «Акрон» (3:1), «Динамо» (3:1) и «Рубин» (5:1) в чемпионате страны.

Краснодарцы с 15 очками в активе лидируют в турнирной таблице РПЛ.

Среди недели команда из Краснодара также выиграла свой матч Кубка страны, одолев «Сочи» (4:2).

Перед этим в РПЛ «быки» обыграли «Крылья Советов» (6:0), «Сочи» (5:1), «Оренбург» (1:0) и «Динамо» (1:0).

Начало встречи — в 18:00 по московскому времени на «ВЭБ-Арене».