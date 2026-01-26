news_header_top
ТИ-Спорт 26 января 2026 19:38

ЦСКА договорился с «Фенербахче» о переходе Огуза Айдына

Фото: cskanews.ru

Московский ЦСКА договорился с турецким клубом «Фенербахче» о трансфере крайнего нападающего Огуза Айдына. Об этом сообщил журналист Мустафа Озгюр Санджар на своей странице в социальной сети X.

Согласно инсайдерской информации, футболист уже подписал с армейским клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года. Сделка будет официально оформлена и анонсирована после того, как ЦСКА завершит все необходимые процедуры по регистрации трансфера с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В текущем сезоне 27-летний турецкий вингер провел за «Фенербахче» 27 матчей во всех турнирах, отдав две голевые передачи. По данным специализированного портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

